この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「即日入寮チャンネル」を運営するケンシロウ氏が、動画『【工場転職】2025年最新版｜期間工の給料がエグすぎた。借金返済したい人は必見です。』で、期間工の驚愕の高収入とその裏側について語った。同氏は「マジで半端なく稼げるので、100均とか一撃で返せます」「130万円超えも可能」と強調し、特にトヨタの期間工求人の実例を挙げて“夢のような高収入の現実味”を解説した。



ケンシロウ氏によれば、「大手正社員も嫉妬するレベル」の高収入が実現できるのが機関工の世界。その一方で、「ただ、工場って落とし穴もあるのが事実」と警鐘も鳴らしている。求人広告が「高収入・高待遇・寮費無料」など良い面ばかりを強調する一方で、その裏の実情も知った上で選択することの重要性を訴える。「稼げるというきらびやかな世界と、一歩踏み間違えると地獄だわという未来もあったりする」と率直な言葉で注意喚起した。



2025年度のトヨタ期間工の例では、祝い金（総額100万円）＋満了金・慰労金などで、半年で手取り前ながら「130万円」になることを“ガチの求人データ”として提示。「何に使う？」という問いには「海外。余裕で行けますよ」と笑顔も見せた。ただし同氏は「この祝金っていうのが、2年目以降は出ない」と限定的なチャンスであることも明記した。



そして魅力ばかりでなく、「配属ガチャ」や「職場の上司ガチャ」、さらには「3年後のキャリア」など期間工ライフの“地獄”ポイントを具体的に列挙。「希望は出せるけど配属はガチャなんで...」「上司も選べないです」「働いた結果、半年未満で辞めてしまうと、いただけるはずの130万円がもらえないことも」とリアルなリスクも包み隠さず公開。さらに「期間後のキャリア設計」の重要性に言及し、「ギリギリになって行動すると半年間無職、死活問題」とキャリアの自衛を説いた。



動画ラストでケンシロウ氏は「実際にめちゃくちゃ稼げるので、これで救われる人ってたくさんいると思う」と前向きなメッセージを発信。「状況が今より良くなると思う人はぜひ応募を」「今日の動画が参考になったらチャンネル登録を」とまとめ、公式LINEからの最新求人情報や無料の転職サポートもアピールした。