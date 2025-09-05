【ノエビア】クレンジングの名品「エクストラ」進化版がついに登場♡

1988年に誕生して以来、多くの女性に支持されてきたノエビア最高峰クレンジングシリーズ「ノエビア エクストラ＜医薬部外品＞」が、2025年10月5日にフルモデルチェンジ。新処方のエンリッチモイストカプセルや15種類の植物エキスを配合し、まるで美容液のようなうるおいを与えながら透明感のある素肌へと導きます。さらに容量アップで、毎日のケアをより贅沢に楽しめるラインナップに生まれ変わりました。

進化したクレンジングマッサージクリーム



「ノエビア エクストラ 薬用クレンジングマッサージクリーム」（130g 16,000円／税込17,600円）は、ミクロ乳化技術によって毛穴より小さいオイル粒子が汚れをキャッチ。

メイク落ちがスピーディーに進化しました。さらに、コクのあるなめらかなクリームが摩擦を軽減し、低反発ベールで肌をやさしく守りながらマッサージが可能に。

毎日のクレンジングタイムを至福のスキンケアへと変えてくれます。

泡立ち豊かな薬用クレンジングフォーム



「ノエビア エクストラ 薬用クレンジングフォーム」（110g 11,000円／税込12,100円）は、きめ細かく濃密な泡が角層の奥まで入り込み、不要な汚れを選んで落とすセレクトクレンジング処方を採用。

従来品より泡立ちがアップし、洗い上がりはしっとりなめらか。毎日の洗顔で肌あれを防ぎながら、透明感とハリを育む洗顔料です。

美しさを守り続けるロングセラーの進化



ノエビアが培ってきた研究と技術を注ぎ込み、より心地よく進化した「ノエビア エクストラ」。フローラルブーケの香りに包まれながら、肌本来の美しさを引き出す極上のケアが叶います。

ロングセラーである理由を感じられる新処方で、日々のクレンジングを自分へのご褒美タイムに変えてみませんか？透明感あふれる未来の肌へ♡