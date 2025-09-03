ÅÄÃæ¼ù¤¬ÅÄÃæÉ·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿ÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¼ù¤¬Äï¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¼ù´Å¤¨¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÅÄÃæ·»ÄïÂº¤¤¡×¤ÎÀ¼»¦Åþ
²Î¼ê¤ÇÌò¼Ô¤ÎÅÄÃæÉ·¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢Äï¤ÎÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë¤È¤Î¼«»£¤ê¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÄÃæ¼ù¤¬ÅÄÃæÉ·¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿ÅÄÃæ·»ÄïÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È①～②
¢£¼ù¤ÈÉ·¤ÏÉñÂæ¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè 2025¡Ù¤Ç¶¦±é
É·¤È¼ù¤Ï8·î24Æü¤«¤é9·î2Æü¤Þ¤ÇÅìµþ·úÊª Brillia HALL¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè 2025¡Ù¤Ç¶¦±é¡£ÉñÂæ¤Ï¡¢Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢°¦ÃÎ¡¢·§ËÜ¤ò¤Þ¤ï¤ê¡¢Åìµþ³®Àû¸ø±é¤Î11·î9Æü¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡£¼ù¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎµÆÃÏ±Ñ¼£Ìò¡¢É·¤Ï°Â±Ê¹¨Ìò¤ò±é¤¸¤ë¡£
É·¤Ï¡ÖÅìµþ¸ø±é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Íè½µ¤«¤éÂçºå´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¼«»£¤ê¤¹¤ëÉ·¤Î¸ª¤Ë¡¢¹õ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Î¼ù¤¬¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤¿¡¢ÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤¬»Ç¤¨¤ë¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÄÃæ·»ÄïÂº¤¤¡×¡Ö¼ù´Å¤¨¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¼ù¤¬Äï¤Î´é¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÉñÂæ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÉ·¤Ï¼ù¤È¤ÎÉñÂæÎ¢¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£