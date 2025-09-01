27歳から55歳への告白「私も好き」さらにびっくりさせる発言も｜28歳年上の人を好きになりました。【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。この記事では、年の差恋愛を描く漫画シリーズの試し読み企画として、倉間さん作『28歳年上の人を好きになりました。』第23話をお届けします。※この作品は続編『28歳年上の人を好きになりましたが。』の序章となるお話です

彼氏に振られ傷心状態の美咲さんが出会ったのは、28歳年上のおじさんでした。共に時間を過ごすうちに、少しずつ彼に惹かれていき...。倉間さんによる年の差をテーマにした恋愛ストーリーです。3か月間で各々の気持ちを整理した2人。結果としては両思いだったのですが...。

Ⓒ倉間

勇気を出して思いを伝える美咲さんですが、なかなか高木さんに伝わりません。このままでは2人の関係性が終わってしまうかもしれません。そこで美咲さんは、少し強引に次の約束を取り付けることにしました。28歳年下の女性からの大胆発言に戸惑う高木さん。突然の発言に言葉も出ませんでした。

