¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£±Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð¡×¤ÎÃæÅçÍµæÆ¤¬Àè·î£²£¸ÆüÉÕ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢½êÂ°¤¹¤ë£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¤Ï¡Ö£È£å£ù¡ª£Ó£á£ù¡ª£Ê£Õ£Í£Ð¤Ïº£Ç¯£±£±·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£¸¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢£²£°¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢ÃæÅç¤è¤ê¸Ä¿Í¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»Ý¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¡¢Á´°÷¤¬Âº½Å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÃæÅç¤â¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»×¤¤¤Ç²¿¤«¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤³¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¼Ò¤ÇÇÐÍ¥¶È¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¨ÆüÃ¦Âà¤Ã¤Æ¤Î¤âÄÁ¤·¤¤¤ÏÄÁ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Ç¤âÃæÅç¤¯¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤È¤Í¡¢Ìò¼Ô¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤ÉñÂæ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤âÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡£³§¤Ç±þ±ç¤·¤è¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤¹¤È¡Ö¤ªÁ°¡¢²¿¤·¤¿¤ó¤ä¤¢¡ª¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤ä¤í¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È´ª·«¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£²¿¤·¤¿¤ó¤ä¤í¡×¤Èµ¿Ìä¤ò»ý¤Ã¤¿¡£