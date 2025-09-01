この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

岡野あつこ氏「浮気の証拠だけでは妻は戻らない！本気の覚悟こそが再構築の鍵」

YouTubeチャンネルで公開された動画「【真実】浮気の証拠を突きつけても妻は戻らない！？妻が戻る条件とは？」にて、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、“浮気して家を出た妻を取り戻す方法”について自身の見解を語った。



動画内で岡野氏は、「証拠があるからといって、すぐに浮気相手と別れさせて、妻が戻ってくるというほど簡単なわけじゃないんです」と指摘。夫から寄せられる「浮気の証拠を掴めば妻が戻るのか？」という素朴な疑問に対し、証拠を突きつける攻撃的な対応は逆効果になるリスクを強調した。



さらに岡野氏は、「証拠があれば正義ではなくて、感情的な反撃は、かえって状況を悪化させてしまいます」と語り、むしろ周囲の味方を増やすことの重要性を説く。「親族や兄弟、子供たちがあなたの味方になってくれる状況を作ると、妻自身が自分の状況を見直しやすくなります」と、具体的なアプローチ方針も提案した。



また、「家族のためには、あなた自身の魅力を再確認することが大事です」と述べ、内面・外見両面の自分磨きを勧めている。「ただ優しいだけでは、浮気相手の方がいいかもって思われることもある」と分析し、「家族を大切に思う覚悟を本気で言葉と態度で伝えるべき」との持論を展開。「愛してるとか好きだよとかっていう薄っぺらい言葉よりも、本気の覚悟が伝わるプレゼンテーションが大切」と力説した。



岡野氏は夫側にも「妻が不満に思うこと、一つずつ解決していって、そうじゃない自分を作り上げていきましょう」と呼びかけ、「やり直したい場合は、やり直したい側が一歩も二歩も譲るということが、再構築の鍵になります」とアドバイス。「証拠を取ったから、証拠を使って相手を責め立てることがいいことではない」と繰り返し注意を促した。



動画の最後では、「本当に妻に戻ってきて欲しいなら、責めるのではなく、家族の気持ちを伝え、味方を増やすことが重要」だとまとめ、夫婦関係の再構築に悩む人々に向けた実践的なエールとなる動画となった。