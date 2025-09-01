本日の【株主優待】情報 (1日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (1日 発表分)



9月1日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



ＭＩＴホールディングス <4016> [東証Ｓ] 決算月【11月】 9/1発表

毎年11月末時点で300株以上を保有する株主を対象に、QUOカード5000円分を贈呈する。



大阪油化工業 <4124> [東証Ｓ] 決算月【9月】 9/1発表（場中）

毎年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、一律1万円分のQUOカードを贈呈する。ただし、初回基準日の25年9月末は保有期間にかかわらず、すべての100株以上保有者を対象とする。



■記念優待 ――――――――――――



いちご <2337> [東証Ｐ] 決算月【2月】 9/1発表

25年2月末時点の株主を対象に、いちご商号変更15周年を記念して、グループ会社いちごポタジェの洋菓子詰め合わせをクイズ正解者の中から40人に抽選式でプレゼントする。



いちごホテルリート投資法人 <3463> [東証Ｒ] 決算月【1月、7月】 9/1発表

25年1月末時点の投資主を対象に、いちご商号変更15周年を記念して、グループ会社いちごポタジェの洋菓子詰め合わせをクイズ正解者の中から40人に抽選式でプレゼントする。



いちごオフィスリート投資法人 <8975> [東証Ｒ] 決算月【4月、10月】 9/1発表

25年4月末時点の投資主を対象に、いちご商号変更15周年を記念して、グループ会社いちごポタジェの洋菓子詰め合わせをクイズ正解者の中から40人に抽選式でプレゼントする。



いちごグリーンインフラ投資法人 <9282> [東証IF] 決算月【6月】 9/1発表

24年12月末時点の投資主を対象に、いちご商号変更15周年を記念して、グループ会社いちごポタジェの洋菓子詰め合わせをクイズ正解者の中から40人に抽選式でプレゼントする。



■拡充 ――――――――――――――



クリエイト・レストランツ・ホールディングス <3387> [東証Ｐ] 決算月【2月】 9/1発表（場中）

つけ麺店「狼煙」、「手揉み中華そば中村」を株主優待の利用可能店舗に追加。



株探ニュース

