防災の日に合わせて、電力会社選びの専門家である小売電気アドバイザーのしばきょん先生が、YouTubeで『【防災の日】電気やガスの災害対策ガイド～オール電化は水の取り出し方法も要チェック！～』を配信。



近年増加する災害リスクを踏まえ、「災害時は停電、断水、ガス遮断、そしてネットが使えないことが同時に起こる」と警鐘を鳴らした。



動画の冒頭でしばきょん先生は、「困った時はググればいいや…そんな発想も災害時は通用しません」と指摘。

スマートフォンやネットへの依存が当たり前となった現代における“本当に備えるべきこと”をわかりやすく解説した。



災害発生時に必要なアイテムとして、

「家族の人数分プラス予備のLED懐中電灯、ランタン型ライト、乾電池、そして手回し式の充電ライト」を挙げ、明かりの重要性を強調。

「本能的に暗いだけで不安を感じてしまう。だからこそ、十分な照明を確保しておく必要がある」と語った。



次にスマホをはじめとした通信機器の対策として、

「モバイルバッテリーは1万mAh以上を最低2台。常にフル充電を保てるようにルーティン化が大切」と助言。

さらに、「日常的に使うからこそ肝心な時に充電が切れていた…なんて事態を避けるため、帰宅したらすぐ充電！家族ごとに3台4台用意するのもおすすめ」

と“用意しただけ”で満足しない具体的運用を求めた。



調理や暖房でエネルギー源が必要になる場合についても、カセットコンロやカセットボンベ、メスティンやジエチレングリコール燃料などをピックアップ。

「カセットボンベは1週間分で最低7本から14本必要。省スペースで備蓄するならジエチレングリコール燃料もおすすめ」と紹介し、安価でそろえられる備蓄アイテム例も提示。

「3000円あれば最低限必要な道具がそろう」と、コスト面での工夫も伝えた。



暖房に関しては、「電気不要の石油ストーブやカセットガスストーブ、毛布、寝袋、湯たんぽも用意すれば冬場の停電でも安心」としつつ、「寒いと体力を奪うのでしっかり備えて」と呼びかけた。



特にオール電化住宅の利用者には、

「エコキュートや電気温水器の貯湯タンクから水を取り出す手順を、家族全員で今すぐ確認してほしい」と厳しく注意。

「取水栓の位置や取り出し方はメーカーごとに違うので、実際にやってみて、専用ホースや高温に耐えられるバケツも準備を！」と具体的な行動を促した。



動画の締めくくりでしばきょん先生は、「今日中にやるべきはこれ！懐中電灯や乾電池の在庫確認、モバイルバッテリーの充電状況、そして家族での役割分担」と繰り返し、視聴者に「災害はいつ起きるか分からない。今まさに備えましょう」と熱いメッセージを送った。気になる人には「電気やガスをお得に使う他の動画もぜひチェックを」とアピールし、動画を結んでいる。