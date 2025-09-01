三振は少なくなったけれども、安打も本塁打も減ったのが最近の大谷翔平（31=ドジャース）だ。

日本時間1日、本拠地ロサンゼルスでのダイヤモンドバックス戦は4打数1安打1得点1三振。一回、相手の先発右腕ファートから右前打を放つと、3番フリーマンの二塁打で先制のホームを踏んだ。その後は同地区のライバルの投手陣を相手に快音は響かなかった。

8月16日のパドレスとの首位攻防戦以降、1日までの計15試合は、53打数11安打、2本塁打、10三振。

ここまで134試合に出場して158三振。ロバーツ監督から「スイングが大き過ぎる」と再三、苦言を呈されたせいもあるのか、試合数を上回る三振数がここにきて減った。2ストライクと追い込まれてからは合わせにいく打撃が目立つものの、「追い込まれる前に打ちにいったときも、一時期と比べて明らかにスイングが鈍くなったように見えます」と、現地特派員のひとりがこう続ける。

「しっかりとらえたように見えた打球が、フェンス前で失速するケースがある。原因は疲労でしょう。今季11試合目の登板となった8月28日のレッズ戦では初めて5イニングを投げ切り、749日ぶりの勝利投手に。球数は今季最多の87球に達した。投手としてすでにリハビリの域を出て、通常の先発投手並みの負荷がかかっているわけで、回復にもそれなりの時間がかかる。首脳陣の配慮であえて翌日に試合がない日に登板させ、21日に投げた翌日のロッキーズ戦は完全休養にあてていたとはいえ、父親リスト以外で休んだのはその1日だけ。登板日は投打同時出場だし、疲労が蓄積するのは当然。ロバーツ監督がよく、『ショウヘイはとにかく寝ること』と言うのも、疲れがたまっていることを分かっているからですよ」

新たな家族が加わりグラウンド外の生活も変化

本拠地で試合がある日は総じて、球場入りする時間が遅くなっているとも。大谷は試合前、グラウンドでフリー打撃をやらない。室内のケージで打っているとみられているが、グラウンドに出てくるのは、相手チームの練習が終わるころに行うキャッチボールと、試合直前の軽めのダッシュくらい。どちらもパスしてグラウンドに出てこない日もある。

「大谷は自宅に帰ってからは、自分が子供の面倒を見ると言っている。本人の性格からして、子供が夜泣きをするからといって、女房に任せ切りにはしないでしょう。球場入りする前に健診などで子供を病院に連れて行くこともある。4月、父親になって初めて本塁打を放った際、『幸せな寝不足』と言ったことがありますけど、子供が生まれる前は当たり前のように10時間寝てた選手ですからね。試合中に居眠りをして話題になったことがあるように、どうしたって睡眠時間は削られます」（前出の特派員）

大谷は以前、NHKのインタビューで「だいたい疲れがたまるのは、どのシーズンでもそれくらい（折り返しの時期）とは思う。そこで休みとか休息をはさんで、多少慣れる時期が夏場にちょっとあって、また、最後ちょっと疲労がボンッてくるイメージ」と話したことがある。そろそろ疲労が「ボンッ」とくる時期だし、今年は新たな家族が加わって、グラウンド外の生活も変化した。ロバーツ監督がよく「ショウヘイは寝ること」と言うのも、大谷のそんな事情を知っているからに違いない。

そんな大谷は、フィリーズのシュワーバーと本塁打王争いを繰り広げているが、決して有利とは言えない状況にある。原因は本人の不調ではなく、外部環境に潜む「三倍不利な数字」にあった。では、それはいったい何を意味するのか。大谷の身にいま何が起きているのか。

