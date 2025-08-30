トッテナムvsボーンマス スタメン発表
[8.30 プレミアリーグ第3節](Tottenham Hotspur Stadium)
※23:00開始
<出場メンバー>
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 29 パペ・マタル・サール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 9 リシャルリソン
FW 20 モハメド・クドゥス
FW 22 ブレナン・ジョンソン
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 33 ベン・デイビス
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
FW 11 マティス・テル
FW 27 マノー・ソロモン
FW 28 ウィルソン・オドベール
監督
トーマス・フランク
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 8 アレックス・スコット
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 24 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 エバニウソン
控え
GK 40 ウィル・デニス
DF 20 フリオ・ソレール
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 10 ライアン・クリスティー
MF 21 ロマン・フェーブル
FW 11 ベン・ドーク
FW 17 アミン・アドリ
FW 19 ユスティン・クライファート
FW 22 エリー・ジュニオール・クルピ
監督
アンドニ・イラオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります