探偵事務所 響・Agent（東京都新宿区）が運営するメディア「ライリー」が、「浮気への復讐」についての調査を実施。その結果を公開しました。今回は「女性」の回答を紹介します。

調査は2025年5月20日から6月2日、既婚男女8000人のうち、事前調査で「パートナーに浮気されたことがある」と回答した男女772人（男性367人、女性405人）を対象に実施されました。

仕返し後は「あまり気持ちは変わらなかった」が多数

全回答者に「浮気に対して復讐や仕返しをしたか」と聞いたところ、「した」と回答した人は41.7％で、一方の「しなかった」人は58.3％となりました。復讐をしなかった人の方が多いものの、772人中322人と、およそ5人に2人は何かしらの仕返しを「した」という結果になりました。また「復讐した」と回答したのは女性の方が男性より2.1％多く、より女性の方が行動に移しています。

復讐した女性に「仕返し方法」を質問すると、最も多かったのは「スマホの連絡先を消させた」で27.2％でした。次いで「二度としないように誓約書を書かせた」（26.0％）、「高いものを買ってもらった」（22.0％）となりました。女性は「自分の感情を抑えるための方法」を取る人が多いことが分かりました。

さらに、「仕返しした満足度」について聞いたところ、女性の最多は「あまり気持ちは変わらなかった」で30.1％となりました。次いで「まあまあ満足した」（28.9％）、「もっとやればよかったと後悔」（15.6％）と、浮気された鬱憤（うっぷん）はどんな制裁をしても晴れないことがうかがえます。

調査結果を受け、同社は「浮気されたら相手との信頼関係は揺らぐものですが、感情的にならず冷静に戦略的に対処している人が多いということのようです。特に女性は『高い買い物をする』など、自分の感情を上げるための方法に向くなど興味深い結果となりました」とコメントしています。