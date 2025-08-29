この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【真実】セカンドパートナーは不倫と同じなのか？」と題し、視聴者から寄せられた「妻にセカンドパートナーがいるのは不倫と同じでは？」という疑問に正面から向き合った。岡野氏は動画冒頭で、「セカンドパートナーというのは明確な定義があるわけではありません。だからこそ、混乱が生まれやすいんですよね」と語り、現代の夫婦間における新たな関係性について丁寧に解説した。



岡野氏によれば、不倫は「既婚者が配偶者以外と肉体関係を伴う恋愛関係を持つこと」と一般的に定義されるのに対し、セカンドパートナーは「精神的な繋がりや共感を重視した関係で、体の関係がないケース」を指すという。「不倫は肉体関係がある。だけれども、セカンドパートナーは精神的な繋がり、肉体関係はない。ここに大きな違いがあります」と具体的な線引きを説明した。



しかし、その違いは配偶者の受け取り方によって大きく変わることにも岡野氏は注意を促す。「心の浮気も立派な裏切りというふうに捉える人にとっては、線引きは非常にシビア」とし、「体の関係がなかったとしても、誰にも言えない相手との繋がりがあるだけで、夫から見れば立派な裏切り」とも強調。さらに、「セカンドパートナーの存在も離婚理由に充分なり得る」という厳しい現実を指摘した。



一方で「妻がセカンドパートナーを持つ背景には、夫婦関係の中に満たされない感情があります」とし、その多くは「夫に不倫された経験や、長年気持ちをないがしろにされた痛み」などから生まれると分析。「癒しと自己肯定感の回復として始まることが多い」と岡野氏は語り、セカンドパートナーを持つ心理的な背景にも踏み込んだ。



岡野氏は、「求めたくなる気持ちは自然なもの」としながらも、「なぜそのセカンドパートナーの存在が必要だったのかを、自分で説明できるかが重要」と自己分析の大切さを訴える。その上で、「一度ほつれた関係を丁寧に結び直す努力かもしれません」として、夫婦で対話し再構築に励む意義を語った。



終盤では、「セカンドパートナーの存在は妻の心のSOS。夫がそのサインに気づき、夫婦関係をどう築き直すかが大切です」と岡野氏独自の視点を強調。最後に「本当はない方がいいのです。夫婦関係がしっかり構築できれば、セカンドパートナーの存在はいらなくなる。夫婦関係の再構築を目指した方がいい」と締め、「夫婦問題でお悩みの方はぜひ相談を」と呼びかけ、視聴者へエールを送った。