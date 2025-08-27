¡Ú¾×·â¼Ì¿¿¡ÛÁ´¹ñÅª¿åÉÔÂ¤Ç´Ñ¸÷Ì¾½ê¤¬·ãÊÑ¡Ä¡ªÉÙ»Î¸ÞÂç¸Ð¤Î²Ï¸ý¸Ð¡Ö¥«¥é¥«¥é¤Ë´¥¤¤¤Æ¸ÐÄì¤¬¤à¤½Ð¤·¡×
¿å°Ì¤¬120Ñ¤âÄã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª
¡Ö¤ªÆ²¤Þ¤ÇÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢ºÇ¤â¿å¤¬Î¯¤Þ¤ë»þ¤À¤ÈÀ®¿ÍÃËÀ¤ÎÇØ¾æ¤è¤ê¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢£¸·î¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Þ¤ÇÊâ¤±¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤Ç¤¹¡×
ÉÙ»Î¸Þ¸Ð¤Î°ì¤Ä²Ï¸ý¸Ð¡Ê»³Íü¸©¡Ë¶áÎÙ¤Î50Âå¤ÎÃËÀ½»Ì±¤¬¸ì¤ë¡£ÃËÀ¤¬¶Ã¤¯¤Î¤â¥à¥ê¤Ï¤Ê¤¤¡£·ÇºÜ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²Ï¸ý¸Ð¤Î¿å°Ì¤¬²¼¤¬¤êÉâ¤Åç¤Ë¤¢¤ëÏ»³ÑÆ²¤Þ¤ÇÃÏÂ³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
»³Íü¸©¤Ë¤è¤ë¤È²Ï¸ý¸Ð¤Î¿å°Ì¤Ï¸½ºß¡¢²áµî10Ç¯¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê120Ñ¤âÄã¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¸ÐÄì¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï»³ÑÆ²¤ÈÃÏÂ³¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ä¹¤¯¤Æ¤â½ÕÀè¤«¤éÇß±«¤Î»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë£¸·î¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¸ÐÈÊ¤«¤éÏ»³ÑÆ²¤ØÂ³¤¯Ìó150£í¤Î¡íÆ»¡í¤ÏÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¥«¥é¥«¥é¤Ë´¥¤¡¢Áð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤ë¡£¿Í¡¹¤¬»¶Êâ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤â¸«¤é¤ì¡¢ËÜÍè¤³¤³¤¬¸ÐÄì¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¸÷·Ê¤À¡£
¡Ö£¶¡Á£··î¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬Ê¿Ç¯¤Î£·³ä¼å¤È¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¸¶°ø¤Ç¤¹¡£²Ï¸ý¸Ð¤Ë¸Â¤é¤ºÉÙ»Î¸Þ¸ÐÁ´ÈÌ¤Ç¿å°Ì¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ü¡¼¥È¾è¤ê¾ì¤Ë·¸Î±¤Ç¤¤ë¥Ü¡¼¥È¤Î¿ô¤¬¸º¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»³Íü¸©ÉÙ»Î¡¦ÅìÉô·úÀß»öÌ³½êµÈÅÄ»Ù½ê²ÏÀîº½ËÉ´ÉÍý²ÝÃ´Åö¼Ô¡Ë
¹ó½ë¤È·ã¸º¤·¤¿¹ß¿åÎÌ¤Ë¤è¤ê¡¢¿å°Ì¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²Ï¸ý¸Ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Åçº¬¸©½Ð±À»Ô¤òÎ®¤ì¤ëÈå°Ë¡Ê¤Ò¤¤¡ËÀî¤Ï¡¢°ì»þ¤Û¤Ü´°Á´¤Ë´³¾å¤¬¤Ã¤¿¡£µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¤ÎÌÄ»Ò¥À¥à¤Ç¤Ï¡¢31Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃù¿åÎ¨£°¡ó¤òµÏ¿¤·¸½ºß¤â³é¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¹ñÅª¤Ë¿¼¹ï¤Ê¿åÉÔÂ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
µ¤¾ÝÄ£¤ÏÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤ÈËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç£··î¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬µÏ¿Åª¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¡¢£¸·î£µÆü¤Ë¤Ï·²ÇÏ¸©°ËÀªºê»Ô¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤Îµ¤²¹41.£¸¡î¤òµÏ¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÃÏµåÁ´ÂÎ¤ÇµÞÂ®¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë²¹ÃÈ²½¤¬¤¢¤ë¡£µ¤¾Ý¡¦µ¤¸õ¥À¥¤¥Ê¥ß¥¯¥¹¤¬ÀìÌç¤Î»°½ÅÂç³Ø¡¦Î©²ÖµÁÍµ¶µ¼ø¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡Ö²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¹âµ¤°µ¤Î³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤·Âçµ¬ÌÏ¤Ê´³¤Ð¤Ä¤ä¾¯±«¤¬µ¯¤¤Þ¤¹¡£Âç´³ò±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥³¥á¤äÌîºÚ¤Ê¤ÉÇÀºîÊª¤ÎÉÔºî¤äÀ¸³èÍÑ¿å¤ÎÉÔÂ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àî¤Î¿å¤¬¸º¤ë¤³¤È¤Ç¹©¾ìµ¡´ï¤ÎÎäµÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡£¶õµ¤¤¬¶ËÃ¼¤Ë´¥Áç¤·¡¢³¤³°¤Ç¾ïÂÖ²½¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÉÑÈË¤Ëµ¯¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£²¹ÃÈ²½¤Ë¤è¤ê¡¢Á´À¤³¦¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¿¼¹ï¤ÊÊÀ³²¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
²Ï¸ý¸Ð¤Î³é¿å¤ÏÃ±¤Ë°ìÃÏÊý¤Î¸½¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏµå¤¬¤¢¤²¤ëÈáÌÄ¤Î¶ñ¸½²½¤Ê¤Î¤À¡£
