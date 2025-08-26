SNS総再生回数3,000万回、話題の現役高校生バンド・ねぎ塩豚丼が「DayDay.」で生演奏
現役高校生バンド・ねぎ塩豚丼（ネギシオトンドン）が、情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に生出演。企画「あつまれ！情熱バンド」に登場し、SNSで話題の代表曲「Victory」を生パフォーマンスで披露した。
「あつまれ！情熱バンド」は、学業もある中、夢をもって頑張っている学生バンドを「DayDay.」が応援する企画。今回出演したねぎ塩豚丼は都内で活動する4ピースバンドで、メンバー全員が普段は学校に通う現役の高校生だ。
今回披露した楽曲「Victory」は、Instagramを筆頭にSNSで総再生回数3,000万回を越え、反響を呼んでいる。ねぎ塩豚丼は現在、受験のためライブ活動を休止しているが、来年3月の活動再開に向けSNSは更新を続けている。
番組では「Instagramのフォロワー数は5万人超え」「中高一貫の有名進学校に通う4人組」「中学時代に出会った仲良し4人組で結成」「月に2回のライブは常にお客さんでいっぱい」などと紹介された。
なお、バンド名のねぎ塩豚丼（ネギシオトンドン）が“トンドン”と読むのは、単純にメンバーの読み間違えだという。
