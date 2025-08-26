¡Ö¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¡×Á°Æüëý¡¢¥·ー¥º¥ó2¹¹¿·È¯É½¸å¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤ê½ªÎ»¤¬·èÄê
ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ç¥¯¥¹¥¿ー ～·Ù»¡´±¤Ï»¦¿Íµ´¡×¡Ê2006-2013¡Ë¤ÎÁ°Æüëý¥·¥êー¥º¡Ö¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥·¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤¬¡¢¥·ー¥º¥ó2¹¹¿·¤ÎÈ¯É½¸å¤ËÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ï1991Ç¯¤ËÁÌ¤ê¡¢¼ã¤Æü¤Î¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¡Ê¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¡Ë¤¬¥·¥ê¥¢¥ë¥¥éー¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¡ÖMR. ROBOT/¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¹¥ìー¥¿ー¤¬¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¤ÎÍÜÉã¥Ï¥êーÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¼ç±é¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦C¡¦¥Ûー¥ë¤Ï¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÃ´Åö¡£¥·ー¥º¥ó1¤Ï2024Ç¯12·î¤ËÊÆParamount+¤Ç¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
ÊÆ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÊÆ¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ï¥·¥êー¥º¤Î·ÑÂ³¤ò¸«Á÷¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£2025Ç¯4·î¤Ë¥·ー¥º¥ó2¤Ø¤Î¹¹¿·¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÀ©ºî¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢»£±ÆÆüÄø¤âÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î·èÄê¤Ï¡¢ÊÆ¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹¤È¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¹çÊ»¸å¤ÎÈÖÁÈÊÔÀ®¤Î°ì´Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ö¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¡§¥ê¥¶¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó2¤Ë¸þ¤±¤¿µÓËÜºî¶È¤ò´Ö¤â¤Ê¤¯»Ï¤á¤ë·×²è¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±ºî¤Ï¡Ö¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¡×¤ª¤è¤ÓÂ³ÊÔ¡Ö¥Ç¥¯¥¹¥¿ー¡§¥Ë¥åー¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡×¤ËÂ³¤¯Êª¸ì¤Ç¡¢¥Ûー¥ë¤¬ºÆ¤Ó¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¡Ö¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡×¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¡¦¥ê¥Ã¥¿ー¤ä¡Ø¥¥ë¡¦¥Ó¥ë¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥æ¥Þ¡¦¥µー¥Þ¥ó¤Ê¤É¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬»²Àï¡£½é²ó¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î»ëÄ°Î¨¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢ÊÆRotten Tomatoes¤Ç¤âÈãÉ¾²È¥¹¥³¥¢95%¤Î¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Source: