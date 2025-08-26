この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「夫がまだ“不倫相手を愛している”ときにすべきこと」と題した動画で、夫婦問題カウンセラー・岡野あつこ氏が、夫が不倫相手と別れた後も未練が残るケースや、その際に妻が取るべき対応について詳しく語った。



岡野氏は「不倫をやめたとしても気持ちは残りやすいが、それは必ずしも“本物の愛”とは限りません」と解説。不倫相手との関係は「非現実的な環境で盛り上がった刺激や逃避の産物」であり、「思い出が美化されているだけかもしれない」と冷静に分析する重要性を説いた。その上で、「忘れられない＝愛しているとは限らない」と妻側が過度に不安視しすぎない姿勢が大切だと強調した。



さらに、夫の未練を目撃したとき「いつまで引きずっているの？」「いい加減にして」と責め立てるのは逆効果で、「命令や説得で人の感情は整理できない」と警鐘。「気持ちが揺れるのも当然だよね」と一度受け止め、夫が戻れる“安心できる場所”としての自分を意識することが第一歩だとアドバイスしている。



不倫相手を忘れられない“本当の理由”についても言及。「日常から逃げたい」「自分を認めてほしい」など、夫が得た感情体験が忘れがたい場合が多いとして、「何でそんな人に惹かれたの？」と責めるのでなく、「あなたが求めていたものは何だったの？」と冷静に対話することの重要性を力説した。そして、夫との関係性を立て直すには「妻の小さな変化-見た目や態度、趣味のスタート-が夫の印象を変えうる」と、妻側の自立と前向きな変化を提案した。



夫の執着に打ち勝つ“決め手”として、岡野氏は「感動と同情」の働きかけを紹介。「妻が感謝やおねぎらいの言葉を積極的にかける」「けなげな姿勢で接することで、夫が妻に感動や同情を覚え、未練から解放されやすくなる」とし、努力が及ばない場合は「自分自身が自立するために、一旦距離を取るのも有効」と提言した。



動画の最後で岡野氏は、「どれだけ頑張っても夫が不倫相手を忘れられない場合、自分の価値は不倫の有無に左右されないと知ってほしい」とエールを送り、「これからどう生きたいか、その選択権はあなた自身が握っています」と力強く締めくくった。