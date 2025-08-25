¡ÚHERA¡ß¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¿·¿§¥°¥í¥¹ÅÐ¾ì♡¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Ç¤Îµ±¤¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ëÈ¯¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHERA¡Ê¥Ø¥é¡Ë¡×¤«¤é¡¢Stray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëºÇ¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖLET YOUR GLOW SPEAK¡×¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Î±ð¤ä¤«¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¿·¿§¥ê¥Ã¥×¤âÅÐ¾ì¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬µ±¤¤òÊü¤ÄºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
2025Ç¯8·î25Æü(·î)¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤¿HERA¤ÎºÇ¿·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëStray Kids¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤Î¼«Á³¤Ê¥Ä¥ä¤ÈÁÇÈ©´¶¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢Æâ¤Ê¤ëµ±¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ÈÂ¸ºß´¶¤¬HERA¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÖLET YOUR GLOW SPEAK¡×¤È¶¦ÌÄ¤·¡¢¸«¤ë¿Í¤Î¿´¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·ºî¡Û¥¥¹¥ßー ¥Õ¥§¥ë¥à¤Î¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡ªÈþÍÆ±Õ95¡óÇÛ¹ç¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¿°¤Ø
¿·¿§¥°¥í¥¹¡Ö#415 ¥Ö¥é¥¦¥Ëー¥Üー¥¤¡×ÃÂÀ¸
2025Ç¯10·î3Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·¿§¡Ö¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¥Ìー¥É¥°¥í¥¹ #415 ¥Ö¥é¥¦¥Ëー¥Üー¥¤¡×¤Ï¡¢ÀÇ¹þ4,400±ß¡Ê5g¡Ë¡£9·î24Æü(¿å)¤«¤é¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ß¥åー¥È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ë¥íー¥º¤Îµ¤ÇÛ¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥«¥éー¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¥¯¥ï¥¤¥¨¥Ã¥È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤òÂÎ¸½¡£
¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥Ä¥ä´¶¤È½Ä¥¸¥ï¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤Ë¤¯¤¤½èÊý¤Ç¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ËËþ¤Á¤¿¾åÉÊ¤Ê¥ê¥Ã¥×¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Èー¥ë¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤â¥×¥é¥¹♡
¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤ÊÈþ¤·¤µ¤òÌ£Êý¤Ë
HERA¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó¤È¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¥Ìー¥É¥°¥í¥¹¤Ï¡¢¤¿¤ÀÈþ¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
Æ°ÊªÍ³ÍèÀ®Ê¬¤ä¥¿¥ë¥¯¤Ê¤É7¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡Ö7-FREE½èÊý¡×¤Ç¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ËèÆü¤Î¥á¥¤¥¯¤òÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤¤±ð¤á¤¤òÊü¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö