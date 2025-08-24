飽きられた？彼氏の気持ちが冷めてきたとわかる「サイン」とは

男性との交際を重ねていくと、徐々に彼氏から愛情が感じられなくなることってあるはず。

そこで今回は、そんな彼氏の気持ちが冷めてきたとわかる「サイン」を紹介します。

あまり笑顔を見せてくれなくなる


彼氏があまり笑顔を見せてくれなくなってきたと感じたら、愛情が冷めてきたサインの可能性があります。

と言うのも、普通は好きな人と一緒にいれば、笑顔とは言わなくても自然と表情がゆるんでしまうもの。

それが見られないということは愛情が冷めてきた証拠と言えるので、できるだけ自分から笑顔を見せることを意識したり、彼氏が好みそうな話題を振ったりなど、彼氏の笑顔を取り戻すための動きが必要でしょう。

自分との時間を取ってくれなくなる


彼氏が自分との時間を取ってくれなくなってきているなら、愛情が冷めてきているのかも知れません。

彼女に対してラブラブな状態であれば、男性はどんなに仕事などで忙しくしていても、彼女との時間を取るために行動してくれるもの。

でも、それが見られなくなってきたら愛情が来ていて、彼女よりも優先すべきことがある、もしくは彼女のことは後回しでいいと考えているのでしょう。

おそらく彼女との関係にマンネリを感じている可能性が高いので、新鮮さを取り戻すようにすぐに行動を起こすべきです。

もし今回紹介したサインに心当たりがあるなら、関係の破局に至らないようにするためにも、今すぐ何かしらの対策を講じてくださいね。

