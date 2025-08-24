飽きられた？彼氏の気持ちが冷めてきたとわかる「サイン」とは
男性との交際を重ねていくと、徐々に彼氏から愛情が感じられなくなることってあるはず。
そこで今回は、そんな彼氏の気持ちが冷めてきたとわかる「サイン」を紹介します。
あまり笑顔を見せてくれなくなる
彼氏があまり笑顔を見せてくれなくなってきたと感じたら、愛情が冷めてきたサインの可能性があります。
と言うのも、普通は好きな人と一緒にいれば、笑顔とは言わなくても自然と表情がゆるんでしまうもの。
自分との時間を取ってくれなくなる
彼氏が自分との時間を取ってくれなくなってきているなら、愛情が冷めてきているのかも知れません。
彼女に対してラブラブな状態であれば、男性はどんなに仕事などで忙しくしていても、彼女との時間を取るために行動してくれるもの。
でも、それが見られなくなってきたら愛情が来ていて、彼女よりも優先すべきことがある、もしくは彼女のことは後回しでいいと考えているのでしょう。
おそらく彼女との関係にマンネリを感じている可能性が高いので、新鮮さを取り戻すようにすぐに行動を起こすべきです。
もし今回紹介したサインに心当たりがあるなら、関係の破局に至らないようにするためにも、今すぐ何かしらの対策を講じてくださいね。
