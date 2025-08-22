この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

竹田恒泰氏がYouTubeチャンネル「竹田恒泰ch公式切り抜きチャンネル」で、生成AIの台頭による「脱検索」時代の到来と、それが巨大IT企業Googleのビジネスモデルや日本の情報安全保障に与える深刻な影響について、強い危機感を示した。



動画の冒頭で竹田氏は、「Googleで何かを検索するのが、だいぶ減ってる」と切り出し、AIに直接質問して答えを得るスタイルが普及したことで、検索エンジンの利用が激減している現状を指摘。「たった1年で、あの天下のGoogleの検索が3割以上も落ち込んだ」と述べ、情報収集の方法が根底から覆りつつあると語った。



竹田氏はこの変化が、Googleの経営を直撃する構造的な問題だと分析する。Googleの収益の大部分は、ユーザーの検索キーワードに連動して表示される「検索連動広告」であり、これが「売上の56%を占めてる」と解説。検索行為そのものが減少すれば、収益の柱が揺らぐことになり、「Google自体がこのビジネスモデルの転換を迫られている」と、巨大帝国が直面する危機を明らかにした。



さらに、竹田氏はAI開発の覇権争いから日本が完全に取り残されている惨状に言及。「（AIの基盤技術である）エンベッティングの上位100社に日本の企業はかけらもない」「日本発の日本語LLMなんて存在しないわけなんですよ」と断言。現状の日本企業は海外製のAIを借りてサービスを展開しているに過ぎず、「他人のふんどしで作ってるんですよ」と、その主体性のなさを強く批判した。



その上で、この技術的劣位が国家的なリスクにつながると警鐘を鳴らす。日本人が海外製のAIに個人情報や思考を投入し続けることで、「日本人の情報が海外の糧になる」と指摘。特に中国製AIに依存する未来を危惧し、「中国に日本の情報握られるっていうのは、これ本当に危ないことですからね」と、思想誘導や情報操作に利用されかねない危険性を訴えた。