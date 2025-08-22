ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２２日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「暴力問題の広陵高校 監督交代 新体制で秋の公式戦出場へ」が６位になったことを伝えた。この日は４万８７６１人がニュースを選び、ランキングが決定した。

このニュースは、広陵（広島）が２１日に硬式野球部の中井哲之監督と中井惇一部長が退任すると発表したもの。新監督には、ＯＢでコーチの松本健吾氏、新部長には別の部の顧問だった滝口貴夫氏が就任する。

同校を巡っては、１月に起きた部内での暴力事案が今夏の甲子園開幕直前にＳＮＳ上で拡散された。日本高野連から厳重注意処分を受けていたこともあり、一度は出場したが、指導者の部員への暴行といった別事案がＳＮＳで浮上。学校側は新たな事実が確認できなかったとしたが、大会運営への支障や在校生への中傷があったことを踏まえ、２回戦を前に出場を辞退した。現在は警察や第三者委員会が調査を進めており、辞退を発表した１０日の会見では、結果が出るまで中井監督を指導から外すとしていた。

番組では、中井氏の退任を伝えた上で「広陵高校は部員アンケートを行い、現在の１、２年生による暴力やいじめなどがないことを確認したとして、新たな体制で秋の公式戦に出場するとしています」と報じた。