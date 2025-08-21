人気YouTuberグループのフィッシャーズが8月19日、チャンネルを更新。活火山を訪れた様子を公開した。

今回フィッシャーズがやってきたのは、エチオピア。参加するのは「ダナキルツアー」というもので、ダナキル砂漠にある火口を回るツアーだという。リーダーのシルクロード（シルク）は火山について、「人生で1回は見たい」場所だと説明し、念願の企画であることを明かした。

現地に向かい、ついに火口付近に直面。地面の下にはマグマが通っているようで、シルクは「めっちゃ熱い」と興奮した様子だ。火口付近はかなり暑いようで、黒い地面を歩き続けると、2か所の火口が見えてきたようだ。そして、火口の間近まで接近することに。動いているマグマを見てシルクは「正直めちゃくちゃビビってる」と恐怖を感じているようだ。マグマは下から少し噴き上がっており、3日後に噴火する予定だという。

シルクは「地球の神秘だわ」とコメントし、メンバーのンダホも「まじやべえ」とかなり興奮した様子。見ているうちに徐々にマグマの動きが活発になってきて、シルクは「死ぬまで忘れない景色」「めちゃくちゃ怖い」と感想を述べた。

貴重な映像に、視聴者からは「感動でした」「勇気は本当に凄い」といった声が集まった。

（文＝向原康太）