品川駅から徒歩で約10分。閑静な住宅街にある「Brasserie la Maison」は、“日々の余白に優雅さと豊かさを街の皆様へ”をコンセプトに、四季折々の食材を使用した料理、スイーツを提供している一軒家のカフェレストランです。

お店は、ヨーロッパで幸せの象徴とされるイエローの外壁が目印。東京にいながら、ヨーロッパの街の一角を訪れたような気分が味わえます。

グリーンの壁紙や、レッドのソファーなど鮮やかな色使いが目を引く店内。天井には、アンティーク調のシャンデリアが輝いていました。木目のテーブルやチェストが温かみを演出し、華やかでありながらも肩の力を抜いて過ごせる空間です。

席同士の間隔にゆとりがあり広々としているので、食事や会話をゆっくりと楽しめます。

テーブル席のほかにもカウンター席が4席あり、ひとりでも気楽にゆったりと過ごすことができそう。

店内のいたるところに、オーナーがコレクションしたアンティーク雑貨やインテリアが飾られているので、どこを切り取っても絵になる空間です。

人気のテラス席は、レッドの丸テーブルとチェアが、まるでヨーロッパの街角のよう。テラス席はペットOKなので、 愛犬と一緒にゆったり過ごすこともできます。



今回は開放的なテラス席をチョイス。気持ちがよい天気の日は、ケーキセットでおしゃれなカフェタイムを楽しむのがおすすめです。

「Brasserie la Maison」のケーキは、すべて店内で作られているこだわりの逸品。まるでヨーロッパのパティスリーで売られているようなかわいらしいケーキが楽しめます。

「イチゴのタルト」 900円

最初にいただいたのは「イチゴのタルト」。さわやかな酸味のイチゴ、甘いクリーム、アーモンド風味のタルトのマリアージュがすばらしい一品でした。タルトは、サクッとした食感がありつつも、程よくしっとりなめらかな食感で、フォークで簡単に切れてとても食べやすかったです。

タルトの上に添えるフルーツは季節ごとに旬のものに変わるそうで、今回いただいた「イチゴのタルト」は、イチゴが旬の時期（3〜5月頃）だけに味わえる限定のメニューです。

「クラフティ」850円

フランスの伝統菓子の一つ、「クラフティ」。見た目はタルトと似ていますが、生地は軟らかく、実はカスタードプリンの一種なんだそう。ほんのり甘い生地と、一緒に焼き上げられた軟らかなチェリーの酸味とのバランスが絶妙。上に乗っているほろほろとしたクランブルが食感にアクセントを与えてくれて、素朴ながらも味わい深い一品です。

「アイスティー（レモン&ライム）」660円

オリジナルブレンドと、レモン&ライムの2種からフレーバーの選択が可能な「アイスティー」。

今回は、レモン&ライムをセレクトしました。さわやかな香りが飲むたびに鼻を抜け、甘いスイーツとぴったりです。

スイーツは、ほかにも「レモンのタルト」850円、「ザッハトルテ」900円、​​「クリームブリュレ」770円、「バニラアイスクリーム」660円などのメニューも（スイーツの種類は営業日や時間帯によって異なります）。ケーキや焼き菓子は、ランチタイム営業中はお持ち帰りすることもできます。

「ケーキセット」1450円

さらに、14時〜15時30分の間は、好きなケーキとドリンクをセットで頼むことができます。通常よりもお得にスイーツメニューを楽しむことができますよ。



「スズキのポワレ ブールブランソース」（Petit・Legereコースメニューの一品）

「鴨のコンフィ（パンつき）」 2200円（アラカルト）

カフェとして先行営業していたため、スイーツメニューのイメージがある「Brasserie la Maison」ですが、本格的な料理も楽しめます。

主にフランス料理をメインとしていて、豊洲市場から取り寄せた新鮮な魚を使用した「スズキのポワレ ブールブランソース」、外はパリパリ中はしっとりジューシーな「鴨のコンフィ」などが味わえます。

「国産豚フィレ肉のシュニッツェル（パンつき）」2640円（アラカルト）

またフランス料理以外にも、サクサクな食感が楽しいオーストリアの伝統料理「国産豚フィレ肉のシュニッツェル」など、ヨーロッパ各地の代表的なメニューを楽しむこともできます（季節によって使用する食材は異なります）。

気軽に楽しめるアラカルトと、特別な日にぴったりなコースメニューもあり、カジュアルな女子会から記念日のお祝いまで、幅広いシーンで利用することができそうです。

ランチコースは、「Petitコース」3800円、「Legereコース」4800円の2種類。予約をおすすめしますが、混雑していなければ予約なしでも注文可能だそう。

＜Petitコース＞

・アミューズ

・季節の前菜

・季節のスープ

・季節のお魚料理またはお肉料理

・季節のデザート

・コーヒーまたは紅茶

＜Legereコース＞

・アミューズ

・季節の前菜

・季節のスープ

・季節のお魚料理

・本日のお肉料理

・季節のデザート

・コーヒーまたは紅茶



「小さな前菜盛り合わせ（アフタヌーンティースタイル）」（Petit・Legereコースメニューの一品）

さらに、5月からは金・土曜・祝前日限定でディナータイムの営業もスタート。こちらは完全予約制で「Lavliコース」6600円、「Maisonコース」8800円、「Gourmandコース」1万3200円の3種類のディナーコースがあります。

＜Lavliコース＞

・小さな前菜の盛り合わせ（アフタヌーンティースタイル）

・季節の前菜

・季節のお魚料理またはお肉料理

・パティシエ特製の季節のデザート

・コーヒーまたは紅茶

＜Maisonコース＞

・小さな前菜の盛り合わせ（アフタヌーンティースタイル）

・季節の前菜

・季節のスープ

・季節のお魚料理

・本日のお肉料理

・パティシエ特製の季節のデザート

・コーヒーまたは紅茶

＜Gourmandコース＞

・アミューズ

・季節の前菜3品

・季節のお魚料理

・季節のお肉料理

・パティシエ特製の季節のデザート2品

・コーヒーまたは紅茶

ランチの営業時間とは雰囲気が異なり、特別なディナータイムを過ごすことができそうですね！

今回は、品川にオープンしたカフェレストラン「Brasserie la Maison」をご紹介しました。ディテールまでこだわったヨーロッパ調の店内の雰囲気も相まって、本当に海外旅行に来たような気分で、スイーツや料理を楽しむことができそうです。ぜひ「Brasserie la Maison」で、非日常感のあるひとときを過ごしてみてはいかが？



■Brasserie la Maison（ぶらっせりー ら めぞん）

住所：東京都港区高輪4-24-40 高輪プリンセスガルテン内

TEL：03-6456-3531

営業時間：ランチタイム11〜16時（15時30分LO）、ディナータイム17時30分〜21時30分（19時30分LO）※ディナータイムは予約制で金・土曜、祝前日のみ営業

定休日：火・水曜 ※祝日の場合は営業。公式SNSを要確認



