小型犬の赤ちゃんをお家に迎えて、いつまでも小さくて可愛いままでいてくれることを信じて育てていたら…？

2ヵ月後の変貌ぶりが話題になり、投稿は記事執筆時点で12万8000回再生を突破。「デカッｗ」「笑ってしまった」「可愛いからOK」「愛しさ倍増」といった声が寄せられています。

【動画：小型犬を飼って『大きくなっても3キロ未満かな』と思っていたら…2ヵ月後→『衝撃の成長をとげた光景』】

小型犬の赤ちゃんを迎えたら…

TikTokアカウント「ky0getsu_x」に投稿されたのは、チワワ×ポメラニアンのMIX犬のお迎え当時と2ヵ月後の姿です。

飼い主さんのお家に迎えられた時、チワポメちゃんはとても小さな赤ちゃんでした。あどけないお顔も垂れたお耳も、たまらなく愛くるしかったというチワポメちゃん。まるで天使のような姿に、キュンとせずにはいられません。

そのあまりにも小さくて可愛い姿を見ながら、飼い主さんは「大切にするからね」と心に誓ったそうです。

そしてこのまま可愛いチワポメに育つことを信じ、「成犬になっても3キロ未満かな」と予想しながらお世話を続けていたら…？

2ヵ月後、想像以上の大きさに成長！

2ヵ月後、なんとチワポメちゃんは想像を遥かに上回る成長をとげ、子犬とは思えぬ大きさになっていたとか！すでに予想の倍以上の6キロまで体重が増え、チワワとしてもポメラニアンとしても大きめサイズに。

お顔立ちがシュッとして大人っぽくなったうえにお耳がピンと立ったこともあり、お迎え当時とは別の犬のようです！まさかたった2ヵ月で、これほど変化するとは…。

チワポメちゃんの衝撃のビフォーアフターには、「あれ、チワポメはどこにいった？ダックスと柴犬のミックスかな？」と飼い主さんも動揺してしまったそう。

大きくなっても愛おしい

しかしチワポメちゃんの大きさがどれほど変わっても、飼い主さんの気持ちは変わりません。今でも飼い主さんは「可愛い。愛おしい」とチワポメちゃんにメロメロで、一緒にたくさん思い出を作りながら過ごし、生涯大切にしたいと思っているとのこと。

これからもチワポメちゃんは飼い主さんにたっぷり愛情を注いでもらいながら、元気にすくすく成長してくれることでしょう。

この投稿には「チワワ感もポメ感もゼロすぎて吹いたｗ」「面影がないけど、めっちゃ可愛い～！」「愛情をいっぱいもらって大きくなったのですね」といったコメントが寄せられています。

チワポメちゃんの可愛さをもっと堪能したい方は、ぜひTikTokアカウント「ky0getsu_x」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ky0getsu_x」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。