本誌『おとなの週末』で連載している、声優・茅野愛衣さんの「コヨイのカヤノ」。茅野さんが味わいはもちろん、ラベルのイラストのかわいさも大好きだという鹿児島県南九州市川辺（かわなべ）にあるクラフトビールブルワリー「SANKAKU BEER WORKS」とコラボして、“アイ”が詰まったオリジナルビール「WHAT IS LOVE？」を2025年8月21日から販売します。その詳細をお届けします。

茅野愛衣オリジナルビール「WHAT IS LOVE？」が8月21日から販売開始

想像以上の美味しさで、「よき！」 です。

「SANKAKU BEER WORKS」さんとコラボしたビール「WHAT IS LOVE？」がついに完成しました！

原料にライムと青唐辛子を使っていて、爽快感ある味わいと飲み終わった後のちょっとしたアクセントがあり、暑い日にゴクゴクっと飲むのにピッタリ！ビールだけでもおいしいし、どんな料理とも好相性な予感。

ハートをモチーフにしたイラストも素敵ですよね。青唐辛子さんもキュートです！

ぜひ皆さんも「WHAT IS LOVE？」で、もっともっとビール“愛”を深めてくださいね。

●セット内容

・茅野愛衣さん監修ビール「WHAT IS LOVE？」350ml×3缶

・「SANKAKU BEER WORKS」ビール「Tiida-Hazy」350ml×1缶

●購入特典

・「WHAT IS LOVE？」オリジナルステッカー（はがきサイズ 縦10cm×横14.8cm）

●販売価格：4980円

●購入サイト：https://www.otoshu.com/c/40/8502399

※本品はクール便送料として別途、1500円（税込）が必要です。

※SANKAKU BEER WORKS（鹿児島県）から直送致します。