「全国高校野球選手権・準々決勝、県岐阜商８−７横浜」（１９日、甲子園球場）

県岐阜商が十一回にサヨナラ勝ち。センバツ王者・横浜との激闘を制し、１６年ぶりの４強を決めた。

県岐阜商は一回、内山の適時二塁打で先制。四回は左手にハンディを持つ横山が甲子園で全４試合連続の安打を放って好機を広げ、渡辺璃の適時打で加点した。五回は坂口の適時二塁打などで２点を入れ、リードを広げた。

だが、守備にミスが出て４点差を追いつかれると、タイブレークの十回は３点を失った。厳しい展開となったが、その裏に無死満塁から小鎗の３点二塁打で同点。十一回は３番手・和田が無失点に抑え、その裏に坂口の一打で決勝点を入れた。

王者を撃破した藤井監督は「力の差があると思っていた。簡単には勝てないんだなと。子供たちがよく粘って野球してくれた」と声を震わせた。一丸の勝利に「１試合１試合やりながら一人一人が成長しているなと。ピッチャー陣がよく頑張ってくれた。誇らしいなと思います」とうなずいた。

勝因には投手陣を挙げた。先発の渡辺大が５回無失点。エース柴田はタイブレークを含めて５回を投げた。十一回の和田が無失点でしのいだことが勝利につながり「（渡辺大が）計算通り５回を投げてくれた。（十一回は）その前に決めてやろうと代打を出したが、１点が遠くて、その次の回に０点に抑えた和田がすごいなと」と興奮を隠しきれなかった。