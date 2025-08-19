家族や友達からイラっとする事を言われても、スルーできる裏ワザって？話題の天風哲学

相手にとっては何気ないひとことだったとしても、言われた本人にとっては とっても腹立たしかったり、ムカついたりすることがありますよね。

メジャーリーガーの大谷翔平選手も影響を受けたとされる、明治生まれの思想家・中村天風先生は、そんなとき

「列車がフルスピードで走っているときに、外の景色を気にしている暇もなく、スーッと行きすぎてしまうじゃないか。それと同じようにするんだ」 とアドバイスしています。

確かに電車に乗っているときは、外の景色は見えますが、すぐに通りすぎて見えなくなります。怒りや悲しみなどの感情を「外の景色」だと考えると、いっとき怒りや悲しみで心がいっぱいになったとしても、通りすぎてしまえば消えてなくなりますよね。

つまり、「怒りや悲しみは、走る電車の窓の外を流れる景色だと思って、心からすぐに追い出せばいいんだ」と説いています。

「夫から心ない言葉を言われた」「友だちがムカつくことを言った」と思ってしまったら、自分の心に怒りや悲しみをとどめるのではなく、電車に飛び乗る自分を想像して、イヤな感情が外の景色のように通りすぎてなくなるイメージを持ちましょう。

こうすれば、一瞬イラッとしても、すぐに晴れ晴れとした気持ちを取り戻せるはずです！

『逆境に負けない強い心を育てる！ こども天風哲学』より

教えてくれたのは……堀田孝之さん

ブックライター。書籍編集者。中村天風財団「天風会」の元理事長・合田周平氏の書籍編集と執筆協力に携わり、天風哲学の神髄を学んだ。難解な天風哲学をやさしい文章でまとめた合田氏との共著『決定版 中村天風の教えがマンガで3時間でマスターできる本』（明日香出版社）が評判に。