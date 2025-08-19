【クレーマー扱い】冤罪だ〜！「レジで割引させようとするクレーマー」に仕立て上げられた！レジ店員がヒドい!!【作者に聞く】
フリーランスのライターとして活躍している福岡在住の仁田茜(@nickey_FUK)さん。情報誌や企業会員誌などの記事制作をする傍ら、好きが高じてイラストや漫画も描いている。
以前ウォーカープラスで紹介した「会社で男性がお茶出しをして怒られたエピソード」を描いた漫画も好評で、「昔は社内のお茶出しはしたっぱ、応接用のお茶出しはかわいい社員ってのがお決まりだったんよ(笑)」「15年前にこれで上司に叱られた。“不格好だ！”そうで」「上場してる大企業でも、未だにお茶出しは女担当です」など共感の声が多く寄せられた一方、「男性がいれたお茶はあまり飲みたくない」という声もあり、賛否両論、大きな反響があった。
日常生活における共感できるストーリーが盛りだくさんの『ニッキーの「何かひっと出とるよ」』。今回は、スーパーでのひとこまを描いたエピソードとなっている。スーパーで牛肉半額セールに出くわした作者が、国産牛を購入しようとしたところ、レジで国産牛はセール対象外であることが発覚し、そのまま定価で買おうとしたところ、レジの店員さんに引き留められて「国産牛も半額にしろ」とクレームを言っているかのように精肉部へ電話されてしまったという。
作者の仁田さんに当時の心境を伺うと、「このスーパーの精肉部の作業場はちょっと遠いところにあるので、わざわざ来ていただくなんて申し訳ない気持ちでいっぱいでした。でも、このレジの方は良かれと思ってやってくださってるはずだし、かなりの勝算があったうえでの行動に思えたのでとりあえず、成り行きを見守ることにしたのです」と教えてくれた。
このエピソードをSNSに投稿すると、「一体レジのおばさんは何がしたかったんでしょうね」と、謎すぎる店員さんの行動にさまざまなコメントが寄せられたという。作者は、「(最後の)この場面だけに出くわした人には、カスハラ(カスタマーハラスメント)を行っている非常識な客にしか見えなかったはず。近所の人に絶対見られたくないシーン、ワーストワン…！」と、いつの間にかクレーマーに仕立て上げられた過去を振り返った。
作者が日々の生活の中で気になった出来事が描かれた本シリーズ。今後の作品にも期待が高まる！
画像提供：仁田茜(@nickey_FUK)
