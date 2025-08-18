【新作】セブン‐イレブンのクッキークリームが至福すぎる♡2種同時登場

セブン‐イレブンから、人気フレーバー「クッキークリーム」をテーマにした新作スイーツが登場します。8月19日発売の「クッキークリームシュー」は、ザクザクのクッキー生地とココアクッキー入りバニラクリームの贅沢な組み合わせ。一方、8月12日からは「かじるクッキークリーム バニラムース仕立て」が全国で発売中。ふわっと軽やかなムースとほろ苦クッキーの“ザクふわ食感”を食べ比べてみるのもおすすめです。

ザクザク×クリーミー「クッキークリームシュー」

8月19日（火）より順次発売される「クッキークリームシュー」（220円／税込226.80円）は、ブラックココアクッキーを混ぜ込んだ香り高いバニラクリームと、クッキー生地をのせて焼き上げたザクザク食感のシュー皮が特長。

北海道・東北・関東などから先行発売し、8月27日（水）からは近畿エリアでも販売予定。ひと口ごとに広がる濃厚なクッキークリームの世界を楽しめます。

“かじって”楽しむ「クッキークリーム」ケーキ

8月12日（火）より全国発売中（沖縄県は8月28日～）の「かじるクッキークリーム バニラムース仕立て」（260円／税込280.80円）は、ココアスポンジの上に北海道産クリーム入りのバニラムースとほろ苦ココアクッキーを重ねた贅沢仕様。

軽やかなムースとザクっと食感のココアクッキーが織りなす“ザクふわ”のバランスは、まさに夏のご褒美スイーツです。

夏のティータイムを彩る新定番♡

セブン‐イレブンが贈る「クッキークリームシュー」と「かじるクッキークリーム バニラムース仕立て」は、それぞれ異なる魅力を持つ“クッキークリーム”スイーツ。

シューのザクザク感とケーキのふわ軽食感、どちらも一度は味わってほしい逸品です。前週発売の商品との食べ比べも楽しめる今だけのラインアップで、暑い夏の日常にちょっとした幸せを添えてみませんか？