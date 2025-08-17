2020年6月に報じられた“多目的不倫”騒動以降、地上波のテレビで見ることがほとんどなくなったアンジャッシュの渡部建。一方、妻の佐々木希は、7月2日に放送された『1周回って知らない話 2時間SP！』（日本テレビ系）で当時の懊悩した日々を明かして大きな反響を呼んだ。

【写真】「やつれてる」ファンも騒然、渡部建の衝撃近影

「70代くらいに見える」

「渡部さんは、ネット配信の番組で見かけることは増えましたが、芸能界に本格復帰したとは言い難い状況です。現在は、以前からの“食通キャラ”を活かして月額980円の『くいしんぼ広場』というグルメコミュニティや、月額880円のTikTok有料サブスク会員向けにグルメ情報を発信して収入を得ているようです。『くいしんぼ広場』は1000人以上の会員がおり、TikTokのサブスク会員も200人以上いるので、今の渡部さんにとっては大きな収入源ですね」（スポーツ紙記者、以下同）

TikTokでは、有料サブスク会員を増やすべく、ほぼ毎日ライブ配信を行っている。

「深夜まで配信していることも少なくないようです。TikTokでサブスクに入会すると、LINEのオープンチャットに参加することができて、メンバー同士でグルメ情報を交換したり、渡部さんにおすすめの飲食店を聞いたりすることができるんだとか。8月14日深夜の配信では、サブスクメンバーからのコメントやサブスク入会に関する質問に答えながら“1回のランチ代くらいで有益な情報を得ることができる”と、視聴者に訴えていましたよ」

必死の勧誘でサブスクの新規入会者を増やす一方、

《70代くらいに見える》

《疲れてますか？》

《おじいちゃんになりすぎや》

《なんかやつれてる》

といったコメントも見受けられた。

「テレビやネット番組に出演する際は、軽いメイクやヘアセットをしているでしょうから、自宅で“すっぴんノーセット”の状態でSNSの配信をすると印象が変わってしまうのでしょう。それも地上波で活躍していたころのイメージが強い人の場合だと、そのギャップに驚いてしまうのも無理ありませんよね。それとも、表舞台に立つことが減ったからなのか……」（芸能ジャーナリスト）

渡部が“完全復活”する日は来るのか――。

