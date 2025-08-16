Ìî¡¹Â¼Í§µª»Ò¡¡»Ò°é¤Æ£µ¤«¾ò¤òÈäÏª¢ª£±¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¤È»×¤¨¡¢£²¿Æ¤Ï¥Î¥ó¥Ç¥êÀäÂÐ¶Ø»ß¢ªÉã¿Æ¤¬Ì¼¤ËÀäÂÐ¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ï
¡¡ÊüÁ÷ºî²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌî¡¹Â¼Í§µª»Ò¤¬£±£¶Æü¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ìî¡¹Â¼Î®»Ò°é¤Æ£µ¤«¾ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Ìî¡¹Â¼¤ÎÉ×¤Ï£²Ãú·ý½Æ¡¦ÀîÃ«½¤»Î¤ÇÄ¹½÷¤È¼¡½÷¤ò¤â¤¦¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¹½÷¤ÎÀîÃ«°ì²Ö¤µ¤ó¤È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡°ì²Ö¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌî¡¹Â¼¤Ï£±£¹ºÐ¤ÇÂç³Ø£±Ç¯À¸¤È¾Ò²ð¡£Âç³Ø¤Ç±éµ»¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¾Íè¤Ï¼ç±é¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡££²»ù¤ò°é¤Æ¤¿·Ð¸³¤«¤é¡ÖÌî¡¹Â¼Î®¶µ°éÏÀ£µ¤«¾ò¡×¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ä
¡¡¡Ê£±¡Ë¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¤È»×¤¨
¡¡¡Ê£²¡Ë¿Æ¤Ï¥Î¥ó¥Ç¥êÀäÂÐ¶Ø»ß
¡¡¡Ê£³¡ËÉ×¤«¤é¤Î¥¬¥ä¤¤¤é¤ó¤Í¤ó
¡¡¡Ê£´¡Ë²È¤Ç·ù¤¤¤Ê¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ê
¡¡¡Ê£µ¡Ë¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤Ë´Ø¤ï¤é¤»¤ë¤Ê¡Ý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡Ìî¡¹Â¼¤Ï£Í£Ã¤Î¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¤Ë¡Ö¤Þ¤À¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¾®¤µ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤º¤ì¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤¬Íè¤¿¤ê¡¢»×½Õ´ü¤¬Íè¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Î¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ñ»Ý¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ê£±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌî¡¹Â¼¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ï»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤´¤¤¤à¤«¤Ä¤¯¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¦¤¶¤¤¡¢½Ð¤Æ¹Ô¤±¤È¤«¡£¤³¤ì¤Ï¤³¤Î»Ò¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£À®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¡£º£¤ÏÀ®Ä¹¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤¢¤¬¤¤¤Æ¤ë¤ó¤ä¤È¡£¤½¤·¤¿¤é¤¹¤´¤¤Í¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£µ÷Î¥¤Î¼è¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ê£²¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌî¡¹Â¼¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÏÀäÂÐ¥Î¥ó¥Ç¥ê¤À¤á¡£¥Þ¥Þ¤Ï¤Þ¤Àµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¥Î¥ó¥Ç¥ê¤È¤Ï¡Ö¥Î¥ó¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¡×¤Î¤³¤È¤Ç¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤Î°ÕÌ£¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Ñ¥ÑÂç¹¥¤¤Ã¤ÆÌ¼¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¿Í¤ÏÀäÂÐ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤·¡¢Îã¤È¤·¤Æ¡¢Ì¼¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ï¥Î¥Ã¥¯¤ò¤·¤ÆÊÖ»ö¤¬¤¢¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡¢ÊÖ»ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë³«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£Ìî¡¹Â¼¤Ï¡ÖÌ¼¤Ë°ìÈÖ·ù¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ØÁêËÐ¤È¤í¡ª¡Ù¡£¤ï¤¿¤·¤ÎÍ§Ã£¤ÎÉ×¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤³¤ì¤ÇÌ¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê£³¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ò¶¡¤òÅÜ¤ë¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤¥Þ¥Þ¤ÎÊý¤¬ÀÜ¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¥Þ¥Þ¤¬ÅÜ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£É×¤Ë¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤¦¤Á¤ÎÉ×¤Ï¸å¤í¤«¤é¾è¤Ã¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ø¤½¤¦¤ä¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¤¤é¤ó¡£»ä¤âÌ¼¤â¤À¤ó¤À¤ó½¤»Î¤¯¤ó¤ËÊ¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¼ÂÂÎ¸³¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ê£´¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌî¡¹Â¼¤Ï¡Ö·ù¤¤¤Ê¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤¬ÌµÂÌ¡£¹Í¤¨¤Æ¸þ¤³¤¦¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬¤¤¤¯¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¥Î¡¼¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤é¤ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê£µ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£Ì¼¤µ¤ó¤ÎÈà»á¤¬¤ª¤â¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é·ù¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢£Í£Ã¤Î£Î£Ï£Î£Ó£Ô£Ù£Ì£ÅÀÐÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¶¶ËÜÏÂ²Ö»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤Ä¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È²¬Â¼¤¬¡Ö¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ë¡¢¤¨¤¨¤ä¤Ä¤Ï¤ª¤é¤ó¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£