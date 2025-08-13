手土産にぴったりな贅沢スイーツが勢ぞろい！東京・⻁ノ門ヒルズで買えるサマーギフト5選
東京・港区にある虎ノ門ヒルズでは、夏のギフトにぴったりな商品を各店舗で展開中。暑い日に食べたいひんやりスイーツから見た目も華やかな写真映えスイーツまで、幅広いラインナップを取りそろえている。
【写真】季節のフルーツを添えた「パティスリー パブロフ」の「プリンアラモードプティ」(864円)※テイクアウトのみ
本記事では、虎ノ門ヒルズで買える編集部おすすめのサマーギフトを紹介！夏の手土産の参考にしてみよう。
■「RITUEL Brasserie&Cafe 虎ノ門」の「サマーシュトレン」
「RITUEL」(リチュエル)の人気商品・シュトレンに、夏限定フレーバーが登場。しっとりとしたパン生地に、マンゴーやパイナップル、レモンといった夏を感じさせるドライフルーツがぎっしり詰め込まれ、果実の甘味とさわやかな酸味が口いっぱいに広がるひと品だ。
ほんのり香るラム酒がアクセントとなり、フルーツの風味を一層引き立てることで、甘すぎず上品なあと味を演出している。甘党ではない人への手土産にもおすすめ。
＜RITUEL Brasserie&Cafe 虎ノ門 / 場所：虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 2階 / 時間：【カフェエリア】平日・土曜8時〜21時、日曜・祝日8時〜20時、【ブラッスリーエリア】平日・土曜8時〜23時、日曜・祝日8時〜22時 / 販売期間：2025年8月31日(日)まで＞
■「パティスリー パブロフ」の「プリンアラモードプティ」
パウンドケーキ専門店「パティスリー パブロフ」が手掛けるプリンアラモードは、華やかなビジュアルにもときめくこと間違いなし。こだわりのオーガニック卵を使用し、なめらかに焼き上げたプリンと、軽やかな食感のパウンドケーキを大胆に組み合わせている。
彩りを添えるのは、季節のフルーツ。味わいはもちろん、見た目の美しさも楽しめるので、特別な日の贈り物にももってこいのスイーツだ。
＜パティスリー パブロフ / 場所：虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 1階 / 時間：平日10時30分〜19時30分、土日祝日11時〜19時 / 販売期間：2025年6月1日から8月ごろまで＞
■「京菓匠 鶴屋吉信」の「本蕨」
京都の老舗和菓子店「京菓匠 鶴屋吉信」から、本格派の“夏羊羹”が発売中。希少なわらび粉を贅沢に使い、職人が夏菓子のために丁寧に炊きあげた餡はやさしい甘さが特徴なのだとか。
本わらびならではのぷるぷる・もちもちとした唯一無二の食感は、まさにご褒美級。味は「こしあん」「抹茶」「小倉」の3種がラインナップしている。
＜京菓匠 鶴屋吉信 / 場所：虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 1階 / 時間：平日10時30分〜19時30分、土日祝日11時〜19時 / 販売期間：2025年8月下旬まで＞
■「LA MAISON DU CHOCOLAT」の「バー グラッセ」
世界的に名を馳せるショコラ専門店「LA MAISON DU CHOCOLAT」より、濃厚な味わいのアイスバーが登場。外側は上質なチョコレートでパリッとコーティングし、中からはなめらかなアイスがとろけるように現れ、その食感のコントラストがたまらない。
ひと口食べるごとにショコラの奥深さを堪能できる、至福の詰め合わせ。特にチョコレート好きな人へのギフトにおすすめしたい。
＜LA MAISON DU CHOCOLAT / 場所：虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 1階 / 時間：平日10時30分〜19時30分、土日祝日11時〜19時 / 販売期間：通年＞
■「ブノワ・ニアン」の「クッキー缶ブラン」
芳醇な香りと奥深い味わいが魅力の、発酵バターをふんだんに使用した「ブノワ・ニアン」のクッキーアソート。素材にこだわり一枚一枚丁寧に焼き上げた4種のクッキーは、食感や風味が異なるため、食べ比べも楽しめる。
ラインナップは、アールグレイ、アーモンド入りのココア、オートミール、バニラの4種。缶に入っているので、贈り物にも最適だ。
＜ブノワ・ニアン / 場所：虎ノ門ヒルズ グラスロック 1階 / 時間：11時〜20時 / 販売期間：2025年6月20日より販売開始＞
今夏は虎ノ門ヒルズで、帰省時の手土産や大切な人へのギフトを選んでみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
