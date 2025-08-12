U-20日本代表DF小杉啓太、敵地ダービー後の振る舞いに称賛相次ぐ「好青年」「日本の文化に大きなリスペクト」
ユールゴーデンのDF小杉啓太が敵地で行ったAIKソルナとのツイン・ダービー後、ベンチのゴミ拾いを行ったことが話題になっている。
U-20日本代表の小杉は10日、AIK戦でフル出場した。ダービーマッチで勝利を目指したが、0-0のスコアレスドローに終わった。激闘後、現地記者のディルジェン・オトゥル氏は小杉の振る舞いに注目。同氏がX(@diljenotlu)に掲載した動画には、ジャージ姿の小杉がひとり自チームのベンチに戻って散乱するゴミを拾う様子があった。
この動画は140万フォロワーを超える大手アカウント『デ・マルケ・スポーツ』などでも拡散されている。アウェーのダービーマッチだったこともあり、大きな反響が寄せられている様子。現地ファンを中心に各国から「素晴らしい」「10代がスウェーデンサッカー界にどのように振る舞うべきかを示した」「リスペクトだ」「サッカーが上手で好青年。とても明るい未来が待っている」「数年後にはプレミアリーグのロッカーを掃除するだろう」「日本の文化に大きなリスペクト」といったコメントが投稿されている。
Japonların temizlik hassasiyeti...— De Marke Sports (@demarkesports) August 12, 2025
Djurgarden'in Japon oyuncusu Keita Kosugi, AIK'e karşı oynanan derbi maçından sonra yedek kulübesinin temizlenmesine yardım etti. pic.twitter.com/4qerl1CLuY