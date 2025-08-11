8月10日、モデルでタレントのみちょぱこと池田美優が、パーソナリティを務めるラジオ番組『＃みちょパラ』（ニッポン放送）に出演。そこでの発言が話題となっている。

「番組冒頭で『今年もハワイに行ってきました〜！毎年恒例の「有吉の夏休み」ですよ』と、打ち明けたみちょぱさん。同番組は、お笑いタレントの有吉弘行さんと親しいタレントたちでハワイに行き、夏休みを過ごす様子に密着する内容で、毎年夏の恒例となっています。

みちょぱさんは、続けて出演者についても明らかにしました。発言によれば、今年は、有吉さん、ビビる大木さん、平成ノブシコブシの吉村崇さんら“レギュラーメンバー”に加え、さや香の新山さんが参加するとのこと。続いて女性メンバーについても紹介したのですが、話題となったのはこの部分でした」（芸能記者）

みちょぱは、「女子メンバーがね、去年までは“例のあの方”がいたんですけど、その方も自然とちょっと……」と歯切れが悪い様子。「ちょうど1年前ですよ。いろいろとあって、いなくなってしまった」と彼女がいう“例のあの方”とは、フワちゃんのことだろう。

『有吉の夏休み』シリーズに2023年まではレギュラー出演していたフワちゃんだが、2024年8月に、お笑い芸人のやす子に対して不適切投稿をしたとして、同年の放送では全カットされた。あまりにも徹底してフワちゃんの姿を映そうとしない番組の編集は、彼女が広告に出演していた「Google Pixel」の機能になぞらえて「消しゴムマジック」とも評されたほどだった。

「あの騒動から1年が経ちましたが、フワちゃんは表舞台に戻って来ていません。自身としては、また芸能界に戻って来たいのか、周囲に『復帰したい』と話しているという話もあります。7月にはXの有料サブスクサービスで《活動休止してからもうすぐ1年、色々ゆっくり考えてます もう少しお休みくださいね》と投稿、親指を立てたグッドポーズの写真も一緒に添えていました。

しかし、テレビ業界もクライアントへの考慮が必要、世間からの声を非常に気にします。そのため、1年経過しても番組の企画段階でフワちゃんの名前があがることはないといいます」（前出・芸能記者）

本人としては、「もう少し」とXに綴ったように、表舞台に復帰できる日も遠くはないと考えているのかもしれない。だが、今回のみちょぱの発言で明らかになったのは、芸能界でも腫れもの扱いされてしまう現状だった。

「なんといっても、みちょぱさんは名前を出すことすらしていませんでしたからね。“例のあの方”呼びというところに、かつては多くフワちゃんと共演していたみちょぱさんの距離感を感じます。

SNSでも、『復帰しても、共演者が扱い方に困りそう』といった意見も多く上がっています。活動休止期間が1年と長引いてしまったことで、復帰したとしても、“これまで通り”という雰囲気に戻すのはかなり難しそうです」（前出・芸能記者）

フワちゃんの姿をTVで見る日はいつになるのだろうか。