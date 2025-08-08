【四季ナツメ チャイナ服Ver.】 2026年4月 発売予定 価格 通常版：38,500円 あみあみ限定版：39,600円

アリスグリントは、フィギュア「四季ナツメ チャイナ服Ver.」を2026年4月に発売する。価格は38,500円。

本製品は、ゆずソフトがおくる恋愛ADV「喫茶ステラと死神の蝶」より、主人公と同じ大学に通う女の子「四季ナツメ」を1/3.5スケールでフィギュア化したもの。

屋台を成功させるために購入したチャイナ服を試着中の、恥ずかしがる姿をしっかり再現しており、胸元がはだけた姿も再現できる差し替えパーツも付属する。

また「あみあみ」では、「怒り顔」フェイスパーツが付属するあみあみ限定版の発売も予定しており、価格は39,600円。

「四季ナツメ チャイナ服Ver.」

あみあみ限定版特典「怒り顔」フェイスパーツ

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/3.5スケール サイズ：全高 約300mm セット内容フィギュア本体専用台座はだけ上半身パーツ＜あみあみ限定版特典＞「怒り顔」フェイスパーツ

(C)2019 YUZUSOFT / JUNOS inc.

※写真はデコレーションマスターです。実際の商品と異なる場合がございます。