ルミナスは、2026年2月24日(火)に、同社の代表取締役を務める神田みつきを中心に、日本武道館にてアイドルフェス「天下一武道館」を開催します。

アイドルフェス「天下一武道館」

日程 ： 2026年2月24日(火)

会場 ： 日本武道館

主催 ： 株式会社ルミナス

ルミナスは、2026年2月24日(火)に、同社の代表取締役を務める神田みつきを中心に、日本武道館にてアイドルフェス「天下一武道館」を開催。

2026年2月24日(火) 日本武道館にてアイドルフェス『天下一武道館』を開催

■武道館の夢を多くのアイドルグループに

アイドルフェス天下一武道館は、「所属事務所の垣根を越え、“武道館のステージに立つ”という夢に、より多くのアイドルグループが挑戦できる機会を作る」という神田みつきの強い思いから実現したアイドルフェスです。

神田はアイドル・店舗キャスト・アイドルプロデューサーとして14年の活動を経て、「武道館は遠い夢ではない」と信じ、このプロジェクトに取り掛かりました。

この背景を踏まえ、このイベントは「誰もが武道館の舞台に立てるフェス」の実現を中核理念に据え、参加のハードルを所属事務所等に依存させない仕組みを導入します。

なおこの企画は、神田も“虎”として出演するYouTubeチャンネル『令和の虎』の「虎版」(“虎”自身がプレゼンを行う企画)におけるプレゼンで“ALL(全員一致)”評価を獲得し、開催に向けた強力な後押しを得ています。

■各地で開催されるバトルライブにて出場者を決定

武道館のステージに立つアイドルグループの選定は、2025年9月より順次開催されるバトルライブ(武道館ステージ出演権を懸けた予選会)にて行います。

開催エリアは東京・大阪・福岡を予定しており、地方のアイドルグループも参加しやすくなっています。

また、バトルライブでの選考は、事項記載のオンライン投票システムを用い、最多得票のグループに出場権を付与します。

※本選出場には武道館側の審査もあります。

【バトルライブ日程】(2025年8月現在)

東京エリアの開催日と会場

9月7日(日)TwinboxGARAGE

9月9日(火)五反田G6

9月16日(火)TwinboxGARAGE

9月19日(金)TwinboxGARAGE

9月20日(土)TwinboxGARAGE

9月28日(日)TwinboxGARAGE

※出演希望者のエントリー受付は2025年8月1日(金)から、公式サイトの応募フォームにて開始しています。

■リアルタイム投票による臨場感のあるバトルライブ

予選・本戦の一部投票には、株式会社フィナンシェが提供する投票システムを採用します。

同社のサービス「FiNANCiE」上で購入したトークンを用い、各出演グループへの投票を行う仕組みです。

このシステムを導入することで、リアルタイムで投票が反映され、ステージの盛り上がりと連動して順位が刻々と変動します。

会場とオンラインの声援がその場で結果に結びつく“参加型の熱狂”と、投票状況を即時に共有することで担保される高い透明性を両立する投票体験を提供します。

また、Xでの投票も併用し、オンラインからの幅広い参加機会を提供します。

初回トークン販売開始は2025年8月18日(月)予定です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 神田みつき主催！アイドルフェス「天下一武道館」 appeared first on Dtimes.