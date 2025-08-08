◆米大リーグ パイレーツ―レッズ（７日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

パイレーツのポール・スキーンズ投手（２３）が７日（日本時間８日）、本拠地・レッズ戦に先発し、６回９７球を投げて７安打無失点、８奪三振の好投を見せ、７勝目（８敗）の権利を持って降板した。試合前に２・０２だった防御率は１・９４となり、１点台に突入した。

粘りの投球を見せた。初回は１死一、二塁のピンチを迎えるも、ヘイズを二ゴロ併殺打。３回は２死一、二塁でデラクルスから空振り三振を奪った。３者凡退は２回の１イニングのみだったが、要所を締める投球で本塁を踏ませることはなかった。最速は１００・２マイル（約１６１・３キロ）をマークし、スイーパー、チェンジアップ、シンカーなどを効果的に使ってレッズ打線を翻弄した。

昨季デビューして新人王に輝いたスキーンズ。今年７月は５登板で失点したのはわずか１試合で、４試合が無失点と圧巻の投球を見せた。７月終了時点で防御率は１・８３だったが、８月２日（同３日）の敵地・ロッキーズ戦で６回途中５安打４失点で３登板ぶりに失点し、防御率は２・０２だったが、再び好投を見せた。

黒星が先行しているとは言え、防御率は両リーグ唯一の１点台。１６２奪三振はリーグ３位、ＷＨＩＰ０・９２と被打率１割９分２厘は同２位、とサイ・ヤング賞候補筆頭の成績を残している。ナ・リーグでは９勝で防御率２・６４のウィーラー、１０勝で２・４０の（ともにフィリーズ）、１０勝で２・５１の山本（ドジャース）らも好成績を残してサイ・ヤング賞候補に挙がっている。