8月7日、女優の宮崎あおいが第4子を極秘で出産していたことを『女性セブンプラス』が報じた。突然の報道に衝撃が広がっている。

「宮崎さんは今年第4子を出産したといいます。そんな中、これまで産休、育休を取得せず、継続的に映画やドラマなど女優業をこなしてきたようです。同誌によると、お腹が大きい時期にも体と相談しながら可能な限り仕事を続けていたようですね」（芸能プロ関係者）

宮崎は2025年10月、『ゴーイング マイ ホーム』（フジテレビ系、2012年放送）以来13年振りに連続ドラマに出演する予定だ。さらに、2026年1月から放送される大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）でも主要キャストに抜擢されている。これから忙しくなる女優業を前に、体調を万全に整えて臨むようだ。

仕事への意欲があふれる宮崎に4人の子供がいることに対し、X上では驚きの声があがっている。

《知らない間に子沢山になってた》

《宮崎あおい4人目出産とな…いつの間に…》

《4人目出産ってどういうこと？？？岡田くん4人も子供いるの？？？》

こうした反応は当然と、芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「2017年に、元V6で俳優の岡田准一さんと結婚した宮崎さん。2008年公開の映画『陰日向に咲く』での共演がきっかけでした。その後、2018年10月に第1子となる長男を出産し、2020年には第2子を妊娠していることを『女性自身』が報じました。しかし、その後は音沙汰がなく、第3子以降はまったく明かされていなかったので、突然の“第4子”のワードに理解が追いつかなかったのでしょう」

これまで公にしてこなかったのは、体調の考慮や、プライバシーを重視したと見られる。しかし、その厳戒態勢から過去の2人の交際経緯が思い出されると、前出の芸能ジャーナリストは続ける。

「宮崎さんは、2007年に俳優の高岡蒼佑と結婚していますが、2011年に離婚しています。しかし同年12月に『週刊文春』が、高岡さんの知人を通して、宮崎さんと岡田さんとの不倫を報じたのです。離婚の原因が2人の不倫だったと高岡さんサイドが主張したと明かされました」

一連の報道を受け、一度は別れたと思われていた2人。しかし2015年に交際を再開させ、2017年12月に結婚することとなった。

「やはり2人の交際歴は複雑なものですよね。妊娠や出産を公にすることで、過去の“略奪”が掘り起こされることを警戒しているという点もあるのではないでしょうか。家庭を守る手段ともいえるでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

過去はどうあれ、大家族という幸せをつかめたのならよかった。