DHCの最新美白ケア♡濃密集中美容液「メラノレジスト」が登場

年齢を重ねるごとに増える、シミやくすみの悩み。気になるけど、ケアしきれない…そんな女性たちにぴったりの新アイテムがDHCから登場です。2025年8月7日発売の「薬用 メラノレジスト ディープ スポットショット」は、シリーズ初の部分用美白※1美容液。ナノサイズのカプセルで成分をぐっと肌奥※へ届け、シミ予防・くすみケアを同時に叶える実力派。こっくり濃密なテクスチャーで、ピンポイントにしっかり密着♡

美白※1×くすみケアを同時にアプローチ

「薬用 メラノレジスト ディープ スポットショット」は、DHCが提案する“シミスパイラルにレジスト（抵抗）する”新発想の集中ケア美容液。

美白※1有効成分のトラネキサム酸に加え、整肌成分のダイレクトIBエキス※2と、肌リズムに働きかけるセイヨウナシ果汁発酵液※3を新たに配合。

二段階のブロック処方で、根深いシミやそばかす、くすみに集中的にアプローチしてくれます。

※1:メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

※2:イザヨイバラエキス/整肌成分

※3:整肌成分

肌に密着♡濃厚クリームで集中ケア

こっくりと硬めの濃密クリームが、気になる部分にぴたっと密着。生体組成成分のリン脂質でできたナノカプセル「ディープデリバリーカプセル」に美容成分を内包することで、角層深くまでぐんぐん浸透。

さらに、5種の保湿成分※4が肌を乾燥から守り、なめらかでしっとりした質感をキープします。朝晩のスキンケアの最後に少量ずつ使い、クルクルなじませてタッピング♪

毎日のケアに取り入れやすい設計も嬉しいポイント。

※4:海藻エキス、ノバラエキス、コラーゲン、DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液(NMF構成成分)、イガイグリコーゲン

今ならキャンペーン価格でお得にゲット

発売を記念して、2025年10月7日まで最大28％オフのキャンペーンを実施中！

「薬用 メラノレジスト ディープ スポットショット」は、通常5,500円（税込）のところ、単品で4,840円（税込／12％オフ）、2本セットで8,250円（税込／25％オフ）。

さらに、同シリーズの4点セットなら13,420円（税込／28％オフ）とお得に手に入るチャンス。DHC通販・直営店で購入可能です。

一点集中で、明るくクリアな肌印象へ

どこから現れたの？と悩んでしまう大人のシミやくすみに、「薬用 メラノレジスト ディープ スポットショット」で、狙いを定めた集中ケアを始めませんか。

DHCならではの高機能処方と使い心地が、毎日のスキンケアを格上げしてくれるはず。濃厚なのにベタつかない心地よさで、気になる肌悩みをケアしながら明るく澄んだ印象へと導いてくれます。

キャンペーン中の今こそ、取り入れる絶好のタイミングかも♡