¥É¥³¥â¡¢¡ÖGalaxy Z Flip7¡×¤È¡ÖGalaxy Z Fold7¡×¤ò8·î1ÆüÈ¯Çä
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢¡ÖGalaxy Z Flip7 SC-55F¡×¤È¡ÖGalaxy Z Fold7 SC-56F¡×¤ò8·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Í½Ìó¤ÏËÜÆü10Æü¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡Galaxy Z Flip7 SC-55F¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢256GB¥â¥Ç¥ë¤¬17Ëü4790±ß¡£512GB¥â¥Ç¥ë¤Ï19Ëü4480±ß¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥«¥¨¥É¥¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÆÃÅµ¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¤ÈÁíÉéÃ´³Û¤Ï¡¢256GB¥â¥Ç¥ë¤¬8Ëü8990±ß¡¢512GB¥â¥Ç¥ë¤Ï12Ëü9800±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Galaxy Z Fold7 SC-56F¤Î²Á³Ê¤Ï¡¢256GB¥â¥Ç¥ë¤¬28Ëü9850±ß¡£512GB¥â¥Ç¥ë¤¬30Ëü6900±ß¡¢1TB¥â¥Ç¥ë¤¬33Ëü5940±ß¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¥«¥¨¥É¥¥×¥í¥°¥é¥à¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÎÁíÉéÃ´³Û¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢15Ëü6530±ß¡¢19Ëü9980±ß¡¢21Ëü9780±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡È¯ÇäÆüÁ°Æü¤Î7·î31Æü¤Þ¤Ç¤ËÎ¾µ¡¼ï¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÍ½Ìó¡¢8·î1Æü～8·î18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¡ÖSamsung Members¡×¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò½ãÀµ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤é¤¨¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ïµ¡¼ï¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¡¢Galaxy Z Flip7 SC-55F¤Ï¡Ö45W Battery Pack 20,000mAh¡×¤¬¡¢Galaxy Z Fold7 SC-56F¤Ï¡ÖGalaxy Buds3¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¡£µ¡¼ïÌ¾ ÍÆÎÌ ²Á³Ê 23¥«·îÌÜÊÖµÑ»þ¤ÎÁíÉéÃ´³Û
¡Ê¤¤¤Ä¤Ç¤â¥«¥¨¥É¥¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë Galaxy Z Flip7 256GB 17Ëü4790±ß 8Ëü8990±ß 512GB 19Ëü4480±ß 12Ëü9800±ß Galaxy Z Fold7 256GB 28Ëü9850±ß 15Ëü6530±ß 512GB 30Ëü6900±ß 19Ëü9980±ß 1TB 33Ëü5940±ß 21Ëü9780±ß