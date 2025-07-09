21:15　
ナーゲル独連銀総裁、イベント「2021年の戦略見直し以降の金融政策」出席

23:00　
米卸売在庫（確報値）（5月）
予想　-0.3%　前回　-0.3%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想　0.2%　前回　0.1%（卸売売上高・前月比)

23:30　
米週間石油在庫統計

10日
2:00　
米10年債入札（390億ドル）

3:00　
米FOMC議事録（6月17日-18日開催分）


サンバレー会議（13日まで）OpenAI、アマゾン、アップル、メタCEOら出席
OPEC国際セミナー「世界のエネルギーの未来」（10日まで）

※予定は変更されることがあります。