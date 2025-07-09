ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
ナーゲル独連銀総裁、イベント「2021年の戦略見直し以降の金融政策」出席
23:00
米卸売在庫（確報値）（5月）
予想 -0.3% 前回 -0.3%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 0.2% 前回 0.1%（卸売売上高・前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
10日
2:00
米10年債入札（390億ドル）
3:00
米FOMC議事録（6月17日-18日開催分）
サンバレー会議（13日まで）OpenAI、アマゾン、アップル、メタCEOら出席
OPEC国際セミナー「世界のエネルギーの未来」（10日まで）
※予定は変更されることがあります。
ナーゲル独連銀総裁、イベント「2021年の戦略見直し以降の金融政策」出席
23:00
米卸売在庫（確報値）（5月）
予想 -0.3% 前回 -0.3%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 0.2% 前回 0.1%（卸売売上高・前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
10日
2:00
米10年債入札（390億ドル）
3:00
米FOMC議事録（6月17日-18日開催分）
サンバレー会議（13日まで）OpenAI、アマゾン、アップル、メタCEOら出席
OPEC国際セミナー「世界のエネルギーの未来」（10日まで）
※予定は変更されることがあります。