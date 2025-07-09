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21:15

ナーゲル独連銀総裁、イベント「2021年の戦略見直し以降の金融政策」出席



23:00

米卸売在庫（確報値）（5月）

予想 -0.3% 前回 -0.3%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 0.2% 前回 0.1%（卸売売上高・前月比)



23:30

米週間石油在庫統計



10日

2:00

米10年債入札（390億ドル）



3:00

米FOMC議事録（6月17日-18日開催分）





サンバレー会議（13日まで）OpenAI、アマゾン、アップル、メタCEOら出席

OPEC国際セミナー「世界のエネルギーの未来」（10日まで）



※予定は変更されることがあります。

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