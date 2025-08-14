Gが増えるかも？！ブラックキャップのNGな置き場所について警鐘 合言葉は「KASS」【雑学王子ミツルさん連載第3回】
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
節電も快適さもあきらめない！プロが教える“夏の生活改善”（全4回中の第3回・毎週木曜更新）
第2回>>『「エアコンは弱運転より自動運転が節電になる」意外と知らない夏の電気代節約術』
第2回>>『「エアコンは弱運転より自動運転が節電になる」意外と知らない夏の電気代節約術』
YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル - 役立つ雑学」が公開した動画「【最強のゴキブリ対策】ブラックキャップの危険な置き場所＆オススメ場所【役立つ雑学】」で、雑学王子のミツル氏が、多くの人がやりがちなゴキブリ対策の"落とし穴"について警鐘を鳴らしている。
動画でミツル氏は、ゴキブリ対策の定番アイテム「ブラックキャップ」について、絶対に置いてはいけない場所があると切り出し、「置き場所を間違えると、効果がないだけではなくて逆にGを増やしてしまう」と衝撃の事実を明かした。
ブラックキャップは誘引剤でゴキブリをおびき寄せる仕組みのため、家の外や玄関、窓際など外部に近い場所に設置すると、本来家に入ってくるはずのなかった近所のゴキブリまで呼び寄せてしまう危険があるという。
「室外には防御壁、室内では殺虫。業者いわく、これが鉄則だそうです」と、害虫駆除業者の友人の言葉を引用し、対策の基本戦略を「進撃の巨人」に例えて解説した。
では、どこに置くのが正解なのか。
ミツル氏はゴキブリが好む環境として「暗い・暖かい・狭い・湿気が多い」の4つのポイントを挙げ、その頭文字をとって「KASS（カス）と覚えてください。やつらにお似合いの言葉です」とユニークな記憶法を伝授。
具体的には、キッチンの収納や水道管の奥、洗面台の下など、「KASS」の条件を満たす場所に置くのが効果的だと説明した。
さらにミツル氏は、ブラックキャップに頼るだけでなく、ゴキブリが住みにくい環境を作ることの重要性も強調。ゴキブリの餌や住処になりやすい段ボールをすぐに処分することや、湿気対策として「重曹」を活用することを推奨している。
「重曹様は全能ですから」と語るミツル氏。重曹は除湿だけでなく、ゴキブリが食べるとゲップができなくなって内臓が破裂したり、ほかの餌を食べられなくなり死んでしまうそうで、「まさに一石三鳥」とその万能ぶりを紹介した。
動画では、ブラックキャップの正しい交換時期（1年）や、その他の対策についても詳しく触れられており、これからの季節に必見の内容となっている。
【ECHOES連載企画】節電も快適さもあきらめない！プロが教える“夏の生活改善”
第1回『蚊は「エレベーターに乗って来る」今すぐ使える最強撃退ライフハック』
第2回『「エアコンは弱運転より自動運転が節電になる」意外と知らない夏の電気代節約術』
第4回『「これでお気に入りを捨てずに済んだ」黄ばんだTシャツを″復活″させる方法を解説』（8月21日公開）
◆雑学王子ミツルさんの記事一覧はこちら
YouTubeの動画内容
関連記事
100均アイテムで家を封鎖！ 夏のゴキブリ対策完全ガイド
2025年米不足が現実化 新潟で新米収量半減、家庭にできる備蓄術
VGP2025金賞獲得 MoGo 3 Proが支持される「安い・大画面・電源不要」の三拍子
チャンネル情報
雑学王子ミツルです！このチャンネルでは『役に立つ雑学』をテーマに、日常生活で使える役立つ情報から、ニュースや豆知識まで、トリビア愛好家のミツルが調査・検証していきます！
youtube.com/@326-zatsugaku YouTube