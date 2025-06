新店から隠れた名店まで！ あじさいの咲く季節に行きたい「鎌倉」グルメ8選

あじさいが咲き誇る季節に行きたい「鎌倉」。最旬グルメを食べロググルメ著名人の山本憲資さんに教えてもらいました。

教えてくれる人

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

予約して行きたい、美食スポット

1. オステリア コマチーナ

「レモンクリームのスパゲッティ」1,980円 出典:お酒と高カロリーが主食さん

山本さん

鎌倉の小町通りから1本入った場所にある隠れ家イタリアン。こちらのレモンクリームのスパゲッティが好み。カジュアルながら味がしっかりと決まっている良店です。当日の予約でも入れることもあり、ふらりと訪れるのもまた楽しい。

2. Chinese restaurant KUE

「平日限定ランチショートコース」4,400円、「フカヒレ付き平日限定ランチショートコース」9,900円 写真:お店から

<店舗情報>◆オステリア コマチーナ住所 : 神奈川県鎌倉市小町2-6-12 KUSUNOKI443 1FTEL : 070-8968-5768

山本さん

鎌倉の名店でキャリアを積んだシェフが2022年に大船駅近くで独立し開いたお店。大船という少し意外性のある街で絶品の中華を味わえるだけで独特の楽しみになるのが不思議なものです。

3. IZA

「menu IZA(13〜14品)」18,700円 写真:お店から

<店舗情報>◆Chinese restaurant KUE住所 : 神奈川県鎌倉市岡本1-2-35 大船プラザ 204TEL : 050-5868-1458

山本さん

このために鎌倉に行きたい、イタリアンベースのイノベーティブの名店。芝先シェフの提案する素材同士の組み合わせの妙が何よりも魅力。さらにお皿ごとにソースのようにフィットするお酒も名物なので、お酒好きな方はぜひペアリングで楽しんで。

鎌倉で「お好み焼き」という意外なチョイスが面白い!

4. キャベツ畑

「広島お好み焼き」920円〜 出典:takechan708さん

<店舗情報>◆IZA住所 : 神奈川県鎌倉市御成町11-13 第一興産26号館 2FTEL : 0467-81-3791

山本さん

大船の駅からほど近くにあるお好み焼きの名店。レトロな雰囲気で知る人ぞ知る一店です。「キャベツ畑」という店名からして最高で、途中下車して訪れたことが何度かあります。目の前の鉄板で焼いてもらえるのが素敵です。

上質な空間でお酒を楽しむならここ

5. 霹靂

「トルタフリッタ」1,760円 出典:phili204さん

<店舗情報>◆キャベツ畑住所 : 神奈川県鎌倉市大船1-20-4TEL : 0467-44-1777

山本さん

今年5月に「イチリン ハナレ」の齋藤シェフがオープンした、昼間から営業しているワインバー。北海道の名店「パルコ フィエラ」の生ハムを楽しめるのが魅力です。まだ訪問できていないのですが、絶対に流行りそうなので、次の鎌倉を訪れるタイミングには必ず行きたいと思っています。

6. ザ・バンク

外観 出典:玉かずらさん

週末は15時からオープン 出典:watashi0727さん

<店舗情報>◆霹靂住所 : 神奈川県鎌倉市佐助2-25-7TEL : 050-5456-3214

山本さん

鎌倉と長谷の間にある、銀行跡地を改装したバー。Wonderwallの片山正通さんが改装を手がけ、現在はオーナーでもある。土日祝日は15時からオープンしているので、早い時間からちょっと一杯寄るのがおすすめです。

「The Tabelog Award」も受賞! 予約必須の名店

7. 鎌倉 北じま

「おまかせコース」33,000円 写真:お店から

<店舗情報>◆ザ・バンク住所 : 神奈川県鎌倉市由比ガ浜3-1-1TEL : 0467-40-5090

山本さん

「和久傳」仕込みの北嶋さんのお料理が味わえる名店。「The Tabelog Award 2025」ではSilverを受賞している、鎌倉随一の日本料理店です。地元の素材も多分に活用されていて、鎌倉だからこそ食べられる内容になっているところが魅力の一つ。

8. イチリン ハナレ

内観 出典:hiro0827さん

「ランチコース(平日限定)」8,800円、「おまかせコース(ランチ・ディナー)」17,600円〜 出典:やっぱりモツが好きさん

<店舗情報>◆鎌倉 北じま住所 : 神奈川県鎌倉市大町4-3-18TEL : 0467-73-7320

山本さん

お料理はもちろん、場所も空間も実に完成度の高い、鎌倉が誇る中華の名店。こちらも「The Tabelog Award 2025」でSilverを受賞しています。東京・新富町の本店も魅力的ですが、こちらのお店だと鎌倉ならではの雰囲気も相まって、より特別感を味わえます。

<店舗情報>◆イチリン ハナレ住所 : 神奈川県鎌倉市扇ガ谷2-17-6TEL : 050-5593-6795

※価格はすべて税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:山本憲資、食べログマガジン編集部

