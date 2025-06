セガプライズより、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年5月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『モンスターズ・ユニバーシティ』 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ちびっこピュアキラVer. “マイク・ワゾウスキ”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『モンスターズ・ユニバーシティ』 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ちびっこピュアキラVer. “マイク・ワゾウスキ”

登場時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約27×22×27cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

ディズニー&ピクサーのアニメーション作品『モンスターズ・ユニバーシティ』に登場する「マイク・ワゾウスキ」

「サリー」こと「ジェームズ・P・サリバン」の相棒であり、一つ目が特徴的なモンスターです。

そんな「マイク・ワゾウスキ」が、セガオリジナルデザイン“赤いほっぺ”で、ピュアキラ生地が使用されたぬいぐるみとして登場。

キラッとした光沢のある生地を使い、キュートな印象を演出しています☆

赤く染まったほっぺに、手を口元にあてたポーズもキュート。

お部屋に飾れば、かわいらしいポーズで帰りを待っていてくれそうな存在です!

ピュアキラ生地を使った「マイク・ワゾウスキ」のキュートなぬいぐるみ。

セガプライズの『モンスターズ・ユニバーシティ』 赤いほっぺ Lぬいぐるみ ちびっこピュアキラVer. “マイク・ワゾウスキ”は、2025年5月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post キラキラ素材を使ったマイクのぬいぐるみ!セガプライズ ディズニー&ピクサー『モンスターズ・ユニバーシティ』グッズ appeared first on Dtimes.