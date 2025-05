5月16日 公開

「Stellar Blade」

SHIFT UPは5月16日、IR資料を公開し、この中でアクション「Stellar Blade(ステラーブレイド)」の続編に関する情報を公開した。

この決算資料ではSHIFT UPが手掛けるタイトルの売上についてや、すでに配信・発売中の「勝利の女神:NIKKE」および「Stellar Blade」に関する今後の展開などがまとめられている。この中で2027年までの予定についても記載されており、2タイトルともにプラットフォームの拡大と記載。加えて、「Stellar Blade」については「Sequel」という項目があり、続編が予定されているようだ。

この他にも新作となる「Project Witches」の名前もあり、こちらは正式なタイトルが明かされていないものの、既存のタイトルや新作を含め、SHIFT UPは今後も様々な展開を行なう。

なお、「Stellar Blade」についてはPC版が6月12日に発売予定となっているほか、6月に「勝利の女神:NIKKE」とのコラボダウンロードコンテンツの配信も予定されている。

(C) 2025 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.