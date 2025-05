カリフォルニアのディズニーランド・リゾートで『70周年セレブレーション』がついに開幕!

2025年5月16日から2026年夏まで開催される、新ショー、特別装飾、インタラクティブ体験、グッズ&フードなど、魅力満載のイベント内容を紹介します。

ディズニーランド・リゾート『70周年セレブレーション』

開催期間:2025年5月16日から2026年夏まで

開催場所:カリフォルニア ディズニーランド・リゾート全体

70周年を祝して、パーク全体が華やかに装飾され、特別なショーや体験、限定フード&グッズが登場します。

エンターテイメント

ワールド・オブ・カラー・ハピネス!

ディズニー・カリフォルニア・アドベンチャー・パークで開催される新ナイトウォーターショー。

1955年の開園日にウォルト・ディズニーが語った「To all who come to this happy place… welcome!」にインスパイアされた演出が特徴です。

ボーイズ II メンが歌う『レインボー・コネクション』、フィッツ・アンド・ザ・タントラムズのフィッツが歌う『Make Me Wanna Move』など、心躍る音楽とともに、光と水と音が織りなす壮大なショーが展開。

「ワールド・オブ・カラー・ハピネス!・デザートパーティー(有料・要予約)」では、特別席からスイーツを楽しみながら観覧できます。

ペイント・ザ・ナイト パレード

100万個以上のLEDが輝くナイトパレードが待望の復活。

カラフルなフロートとキャラクターたちが夜のパークを彩ります。

「プラザ・イン」では、ペイント・ザ・ナイト・ダイニングパッケージ(有料・要予約)も提供され、特等席で食事とショーを楽しめます。

ベター・トゥギャザー:ピクサーパル・セレブレーション!

20以上のピクサーキャラクターが登場する日中のパレード。

ピクサー映画の世界観をそのままに、エネルギッシュなパフォーマンスを展開します。

デザートパーティー付き観覧プラン(有料・要予約)も登場しています。

ワンダラス・ジャーニー

ウォルト・ディズニー・アニメーション作品の名シーンが、プロジェクションマッピングと花火で蘇るスペクタクルショー。

タペストリー・オブ・ハピネス

「イッツ・ア・スモールワールド」のファサードに映し出されるプロジェクションショー。

ディズニーアーティスト「メアリー・ブレア」のアートスタイルにインスパイアされたモザイクアニメーションが、ディズニーランドの歴史や名作を美しく表現します。

セレブレート・ハッピー・カバルケード

ミッキー&フレンズやダッフィー&フレンズが特別衣装で登場するカバルケード。

オーガンジーの布と金銀のリボンをあしらった華やかなコスチュームが見どころです。

セレブレート・ハッピー:ア・リトル・ビット・オブ・マジック・エブリナイト

カーセイ・サークル・レストラン外観を使ったライト&プロジェクションショー。

ティンカー・ベルが繰り返し魔法の瞬間を届けます。

パーク装飾&インタラクティブ体験

70周年記念装飾

ゴールド、ブルー、マゼンタ、パープルを基調とした特別装飾でリゾート全体を彩り、眠れる森の美女の城にはエレガントなメダリオンが登場します。

トイ・ストーリー・マニア!特別ステッカー演出

アトラクション内のターゲットに70周年記念ステッカーが追加。

700ポイントや7,000ポイント、Celebrate Happyステッカーなど、特別演出でスコアアップも狙えます。

アニメーション・コートヤード新映像体験

『ミラベルと魔法だらけの家』『リメンバー・ミー』『ソウルフル・ワールド』『プリンセスと魔法のキス』『ズートピア』『モアナと伝説の海』の6作品をローテーション上映。

キー・トゥー・ディズニーランド

パーク内9カ所を巡るインタラクティブアクティビティ。

全ステーションをクリアすると、特別なトレーディングピンが獲得できます。

マジックバンド・プラス対応拡大

リゾート全体でバンド連動の演出を楽しめる体験が拡大。

ショーや装飾スポット、ホテルなどでも反応します。

記念モニュメント

パーク間の遊歩道に高さ約15mの「眠れる森の美女の城」をモチーフにした巨大モニュメントが登場。

開園当初の5つのテーマランドを象徴するチャームも飾られています。

ストーリー・オブ・セレブレーション ガイドツアー

開園初日から最新アトラクションまでを巡る2時間の有料ガイドツアー。

ディズニーランドの歴史を深く知ることができる特別体験です(要予約)。

フード&グッズ

限定フードメニュー

70種類以上の新作メニューや、懐かしの定番メニューをアレンジしたフード、70周年記念キャンディーなどが登場します。

限定グッズ

カラフルなセレブレーション・コレクションや、ヴィンテージ風のボルト・コレクションなど、多彩なアパレルやおもちゃ、コレクターズアイテムが揃います。

新アトラクション&限定体験

ティアナのバイユー・アドベンチャー

『プリンセスと魔法のキス』をテーマにした最新ウォーターアトラクション。

ミッキーマウス クラブハウス・ライブ!

エミー賞受賞作「ミッキーマウス クラブハウス」をテーマにした小さなお子さま向けインタラクティブショー。

キャラクターと一緒に歌やダンスを楽しめます。

ウォルト・ディズニー:マジカル・ライフ

ウォルト・ディズニーの軌跡を映画のように紹介するストーリーテリングショー。

オーディオ・アニマトロニクスによる演出も必見です。

シャーマン兄弟トリビュート映画

「イッツ・ア・スモールワールド」誕生秘話を描いた特別映像がメインストリート・シネマで上映されます。

ダウンタウン・ディズニー

新ショップ&レストラン

「ディズニー・ワンダフル・ワールド・オブ・スイーツ」「Dランダー・ショップ」「パークサイド・マーケット」など新店舗が続々オープン。

ショッピングやグルメがさらに充実しています。

70年の歴史を祝うディズニーランド・リゾート『70周年セレブレーション』。

新ショーや限定メニュー、インタラクティブ体験が満載で、世代を超えて楽しめる特別なひとときが待っています☆

2026年夏まで開催されているので、ぜひ家族や友人と一緒に訪れてみてください。

