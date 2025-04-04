来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇４月７日



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１４：００ 日・日銀地域経済報告（さくらリポート）

１５：００ 独・鉱工業生産

１５：００ 独・貿易収支

１８：００ ユーロ・小売売上高

２３：３０ 米・クグラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演

※タイ，インドネシア市場が休場



◇４月８日



０４：００ 米・消費者信用残高

０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

１０：３０ 日・３０年物利付国債の入札

１０：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査

１５：４５ 仏・貿易収支

１５：４５ 仏・経常収支

※日・閣議

※米・３年物国債入札



◇４月９日



１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・消費者態度指数

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ 米・卸売売上高

※米・１０年物国債入札

※フィリピン市場が休場



◇４月１０日



０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨

０８：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１０：３０ 中・消費者物価指数

１０：３０ 中・生産者物価指数

２１：３０ 米・消費者物価指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・３０年物国債入札

※インド市場が休場



◇４月１１日



０３：００ 米・月次財政収支

０８：５０ 日・マネーストック

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１５：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１５：００ 英・鉱工業生産

１５：００ 英・製造業生産指数

１５：００ 英・商品貿易収支

１５：００ 英・貿易収支

２１：３０ 米・卸売物価指数

２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議



◇４月１２日



００：００ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が講演



◇４月１３日



※大阪・関西万博開幕









◎決算発表・新規上場など



○４月７日



決算発表：サンエー<2659>，サーラ<2734>，カルラ<2789>，クリエイトＳ<3148>，ネクステージ<3186>，ＷＮＩウェザ<4825>，薬王堂ＨＤ<7679>，トーセイ<8923>，インテリクス<8940>，ジャパニアス<9558>

※東証スタンダード上場：ＩＡＣＥトラベル<343A>



○４月８日



決算発表：サカタタネ<1377>，ダイセキＳ<1712>，タビオ<2668>，アイケイＨＤ<2722>，パルＨＤ<2726>，フェリシモ<3396>，Ｆブラザーズ<3454>，市進ＨＤ<4645>，リソー教育<4714>，京進<4735>，ｎｏｔｅ<5243>，放電精密<6469>，中北製<6496>，三光合成<7888>，ダイセキ<9793>



○４月９日



決算発表：ＡＢＣマート<2670>，トレファク<3093>，セブン＆アイ<3382>，コメダ<3543>，ベル２４HD<6183>，ゲームウィズ<6552>，古野電<6814>，ライトオン<7445>，サイゼリヤ<7581>，マニー<7730>，タカキュー<8166>，プログリット<9560>，グランド<9720>



○４月１０日



決算発表：タマホーム<1419>，コシダカＨＤ<2157>，ドーン<2303>，ワッツ<2735>，わらべや<2918>，アレンザＨＤ<3546>，ＳＨＩＦＴ<3697>，ウイングアク<4432>，久光薬<4530>，Ｃ＆Ｒ<4763>，ＯＳＧ<6136>，エヌピーシー<6255>，技研製<6289>，コジマ<7513>，スギＨＤ<7649>，ダイコー通産<7673>，シグマ光機<7713>，中本パックス<7811>，ライフコーポ<8194>，ＭｒＭａｘ<8203>，フジ<8278>，イオンＦＳ<8570>，毎コムネット<8908>，ＢＳ１１<9414>，ＵＮＥＸＴ<9418>，乃村工芸社<9716>，オオバ<9765>，イオンディラ<9787>，吉野家ＨＤ<9861>，ベルク<9974>，ファストリ<9983>ほか



○４月１１日



決算発表：イオン九州<2653>，大黒天<2791>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ビックカメラ<3048>，ＤＣＭ<3050>，ウエルシア<3141>，ニッケ<3201>，ＴＳＩＨＤ<3608>，大有機<4187>，イオンファン<4343>，Ｓａｎｓａｎ<4443>，ＱＰＳ研究所<5595>，マルゼン<5982>，ローツェ<6323>，竹内製作<6432>，良品計画<7453>，イオン北海<7512>，コーナン<7516>，ＩＤＯＭ<7599>，ハイデ日高<7611>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，チヨダ<8185>，ＭＶ東海<8198>，リンガハット<8200>，イオン<8267>，イオンモール<8905>，ＣＳＰ<9740>，モリト<9837>，アークランズ<9842>ほか

※海外企業決算発表：ＪＰモルガン・チェース



出所：MINKABU PRESS