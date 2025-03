モスバーガーの期間限定サイドメニューとして「熱々(あつあつ) よもぎボール 〜粒あん〜」が登場!

お花見シーズンにぴったりな、日本の春を味わう新作和スイーツです☆

モスバーガー「熱々(あつあつ) よもぎボール 〜粒あん〜」

価格:260円(税込)

販売期間:2025年3月19日(水)〜5月中旬

内容:3個入り

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

日本で生まれたハンバーガーチェーン「モスバーガー」では、日本各地の食材や特色を生かした魅力ある商品や季節に応じたメニューが登場しています。

2024年9月には、秋のお月見シーズンに合わせて、台湾で人気の“QQボール”をモチーフにした「熱々(あつあつ) おさつボール」を販売。

今回は、同じく“熱々(あつあつ)ボール”から、春のお花見シーズンにぴったりな新緑を想起させる“よもぎ”を使用した「熱々(あつあつ) よもぎボール 〜粒あん〜」が登場します!

爽やかな緑色の“よもぎ”は、桃の節句や端午の節句を祝う草餅にも使われるなど、春には欠かせない食材の1つ。

そんな日本文化ともゆかりの深い“よもぎ”をもちもち食感の生地に練りこみ、中には北海道産あずきから作ったほくほくの粒あんを包んで揚げたスイーツです。

外はサクッと、中はもちっとした食感。

まん丸な形と食べやすいサイズ感で、一口食べると香り豊かなよもぎとあずきの優しい甘さが広がります。

冷めてももっちりとした食感が保たれるよう、生地作りにもこだわりが。

中身が大変熱くなっているので、半分に割ってから食べるのがコツです☆

きれいな緑色と爽やかな香りが春気分をさらに盛り上げてくれる、よもぎ入りの“熱々(あつあつ)ボール”!

「熱々(あつあつ) よもぎボール 〜粒あん〜」は、2025年3月19日(水)から5月中旬までの期間限定で全国のモスバーガー店舗に登場です。

国産野菜と生姜で元気をチャージ!モスバーガー「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」 国産野菜と生姜で元気をチャージ!モスバーガー「新とびきりトマト&レタス 〜和風ジンジャーソース〜」 続きを見る

ふんわりとした食感とメープルシロップの甘さがポイント!モスバーガー「ふんわりスフレパンケーキ」 ふんわりとした食感とメープルシロップの甘さがポイント!モスバーガー「ふんわりスフレパンケーキ」 続きを見る

【実食レポ】豊かな香りと程よい渋み・苦みを感じるドリンク!モスバーガー「まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶」 【実食レポ】豊かな香りと程よい渋み・苦みを感じるドリンク!モスバーガー「まぜるシェイク 出雲(いずも)の抹茶」 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】お花見のお供にぴったりな期間限定和スイーツ!モスバーガー「熱々(あつあつ) よもぎボール 〜粒あん〜」 appeared first on Dtimes.