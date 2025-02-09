¿·½É±Ø¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¡× 4²ó°Ê¾å¤â¡È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ËÁø¶ø¤·¤¿20Âå½÷À
°Õ¿ÞÅª¤Ê¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ï´í¸±¤ÊÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤À¤¬¡¢Èï³²¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£ÀèÆü¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÇÛ¿®¤·¤¿¡Ö½ÂÃ«±Ø¤Ç¡È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä¡Ä¡Ø¤ªÁ°¤¬¡ª¡¡¥é¥¤¥ó¡ª¡Ù²óÅú¤¬°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ËÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¸½ºß28¤Ç¤¹¤¬¡¢ ¹â¹»À¸¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤â ¿·½É±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç4²ó°Ê¾å¤Ö¤Ä¤«¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢Êâ¤¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¡£²Ã³²¼Ô¤ÏÆ±°ì¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢µ»ö¤ò¸«¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤...¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ñ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É·Ð¸³ÃÌ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊÊ¸¡§Ä¹ÅÄ¥³¥¦¡Ë
ÃËÀ¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î4²ó¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤Î¿Í¤Ï¼ç¤Ë¼ã¤¤½÷À¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Ï¢Â³¤·¤Æ¼«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¸Î°ÕÅª¤Ê¹Ô°Ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê°¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢³°¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÇ¯Îð¤Ï50¡Á60Âå¤¯¤é¤¤¡©¿È¤Ê¤ê¤Ï¥¥ã¥Ã¥×Ë¹¡¢¼Ð¤á¤¬¤±¤Î³ó¡¢¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡¢±ø¤é¤·¤¤¥Ê¥¤¥í¥ó¥³¡¼¥Á¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤Æ¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³æÉý¤¬¹¤á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Ö¤Ä¤«¤êÊý¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢Î¾¼ê¤ò¥Ý¥±¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½÷À¤¬Íè¤ë¤È¡ÖÉ¨¤ò¹¤²¤Æ¼«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤«¤éÈò¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£Èï³²½÷À¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¶²ÉÝ¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃËÀ¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Ã±ÆÈ¤ÇÊâ¤¯½÷À¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÌÀ¤é¤«¤ËÉª¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡¢É¨¤«¤é¶»¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶»¤á¤¬¤±¤Æ¤¹¤´¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÂÎÅö¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¶»¤¬¤«¤Ê¤êÄË¤¤¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¾×ÆÍ¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬ÃËÀ¤À¤±¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å¡¢¡È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¢¨¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö¡Ø¤Ö¤Ä¤«¤ê¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤ËÁø¶ø¤·¤¿¿Í¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÅê¹Æ¤òÊç½¸Ãæ¤Ç¤¹¡£²óÅú¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡¡https://questant.jp/q/RDF8HWNG