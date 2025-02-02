¹À¥¤¹¤º¤Ë¾¾¤¿¤«»Ò¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Âç³èÌö¤·¤¿»Ñ¤ò»ä¡¢âÁ¤·¤¯¡¢âÁ¤·¤¯¡ª¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¹À¥¤¹¤º¤Î¡Ø¤è¤Ï¤¯¤¸¤«¤ó¡Ù¡×¡ÊTOKYO FM¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿½÷Í¥¡¦¾¾¤¿¤«»Ò¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Âç³èÌö¤·¤¿»Ñ¤ò»ä¡¢âÁ¤·¤¯¡¢âÁ¤·¤¯¡ª¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¾Ð¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡
±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾¾¤¿¤«»Ò¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¹À¥¤¹¤º¤È¤Ï¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¡¢²¼¤«¤é¸«¤ë¤«¡© ²£¤«¤é¸«¤ë¤«¡©¡×¡¢±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¥ì¥¿¡¼¡×¡¢ÉñÂæ¡ÖNODA¡¦MAP¡×¤Ê¤É¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾¤Ï¡Ö¶¦±é¡¢Â¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤°¤°¤Ã¤È¤Í¡¢Â³¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë2¿Í¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡×¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Âç³èÌö¤·¤¿»Ñ¤ò»ä¡¢âÁ¤·¤¯¡¢âÁ¤·¤¯¡ª¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹À¥¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¹À¥¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö²£¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡¢»ä¤¿¤Á¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹ 1ST KISS¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¾¾¤¿¤«»Ò¤¬¡¢ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¤µ¤é¤Ë2¿Í¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂç³¢Æü¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÂÎ°éº×¡×¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Âç³èÌö¤·¤¿»Ñ¤ò»ä¡¢âÁ¤·¤¯¡¢âÁ¤·¤¯¡ª¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹À¥¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¹À¥¤â¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ö²£¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡¢»ä¤¿¤Á¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£