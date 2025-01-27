º£¤³¤½¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸¤Ë”NAS²óµ¢”¤â¥¢¥ê¡©UGREEN¤¬¡ÖNASync DXP¡×¥·¥ê¡¼¥º3À½ÉÊ¤ò¹ñÆâÈÎÇä
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ÎÈÎÇä¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëUGREEN¤¬¡¢¿·À½ÉÊ·²¤È¤Ê¤ëNAS¥¥Ã¥È¡ÖNASync DXP¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÀè¹Ô»Ù±ç¼õÉÕ¤ò2·î14Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÀÜÂ³¤·¡¢Ê£¿ô¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¶¦Í²ÄÇ½¤Ê¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸¾ì½ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬NAS(Network Attached Strorage)¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¼ê·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤¬»È¤ï¤ì¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¸¢¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ê¸µ¤ËÂçÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¦Í¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊØÍø¤ÊÁªÂò»è¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
NASync DXP¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÊÌÇä¤ÎHDD¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëNAS¥¥Ã¥È¤Ç¡¢´°À®ÉÊ¤ÎNAS¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³ÈÄ¥¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï³¤³°¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¯ÇäÃæ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡ÖKickstarter¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ10²¯±ß°Ê¾å¤Î»Ù±ç¶â¤ò½¸¤á¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Ï6¥Ù¥¤¥¿¥¤¥×¤ÇºÇÂçÍÆÎÌ160TB¤Î¡ÖNASync DXP6800 Pro¡×¡¢4¥Ù¥¤¤ÇºÇÂçÍÆÎÌ112TB¤Î¡ÖNASync DXP4800 Plus¡×¡¢2¥Ù¥¤¤ÇºÇÂçÍÆÎÌ64TB¤Î¡ÖNASync DXP2800¡×¤Î·×3¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¡£²Á³Ê¤Ï¡ÖNASync DXP6800 Pro¡×¤¬16Ëü9880±ß¡¢¡ÖNASync DXP4800 Plus¡×¤¬9Ëü9880±ß¡¢¡ÖNASync DXP2800¡×¤¬5Ëü5880±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤ÐÁá³ä²Á³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇÂç40¡ó¥ª¥Õ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯É½²ñ¤Ç¤ÏÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¼ê·Ú¤µ¤ä¥Ç¡¼¥¿½èÍýÇ½ÎÏ¡¢AIµ¡Ç½¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëUI¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤ÇNAS¤ÎÆ³Æþ¤¬·É±ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖHDD¤Î¥»¥Ã¥È¡¢ÅÅ¸»¥±¡¼¥Ö¥ë¡¦LAN¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÎÀÜÂ³¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¡×¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö½é¿´¼Ô¥¬¥¤¥É¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê·Ú¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¥Ç¡¼¥¿½èÍýÇ½ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢3¥â¥Ç¥ë¤È¤âIntel¤Î¥Î¡¼¥ÈPC¸þ¤±¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËºÇ¾å°Ì¤Î¡ÖNASync DXP6800 Pro¡×¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥°¥ì¡¼¥É¤Î¡ÖCore i5-1235U¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿PC´éÉé¤±¤Î½èÍýÀÇ½¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÊÝÂ¸¤·¤¿²èÁü¤Î±ÜÍ÷¤ä´ÉÍý¤Ë¤Ï¡¢Æ±¼ÒÆÈ¼«¤Î¡ÖUG AI¡×¤Ë¤è¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¼Ì¿¿Ç§¼±¡¦Ê¬Îàµ¡Ç½¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼Ì¿¿¥Õ¥©¥ë¥À¤Ë¡Ö¸¤¡×¡ÖÇ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¡¼¥É»ØÄê¤Ç¸¡º÷¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¡¢AI¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤òÊ¬ÀÏ¡¦À°Íý¤·¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Î¤ß¤ò°ìÍ÷É½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£½ÅÊ£ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤òÃê½Ð¤·¤Æºï½ü¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£AIµ¡Ç½¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤òÍøÍÑ¤»¤º¥í¡¼¥«¥ë¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î·üÇ°¤âÄã¸º¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡ÖGREEN FUNDING¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢4·î°Ê¹ß½ç¼¡È¯Á÷¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¥Ç¡¼¥¿ÊÝÂ¸ÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÆ³Æþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©